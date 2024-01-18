Голубцы – это обычное блюдо для каждого из детства. Все мы любим голубцы с рисом и фаршем, тушеные в томатной пасте и с добавлением сметаны. Однако сегодня пора рассказать о голубцах с альтернативной начинкой, которая, кстати, будет прекрасно смаковать вегетарианцам.

Рецептом таких необычных голубцов в Instagram поделилась фудблогер Мирослава Пекарюк. Кстати, готовится это блюдо из квашеной капусты.

Ингредиенты

Капуста квашеная – 1 гол

Рис – 200 гр

Кукурузная крупа – 100 гр

Чеснок – 2 зуб

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Лук – 1 шт

Грибы сушеные – 40 гр

Томатная паста 1 ст.л. + 70 гр в воду

Морковь – 1 шт

Тимьян

Паприка

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Рис и сушеные грибы заливаем кипятком и оставляем запариваться.

2. Натираем морковь, нарезаем мелко чеснок и лук.

3. На разогретой сковороде жарим большую половину лука к золотистости, добавляем морковь, приправляем солью, перцем и тушим.

4. С грибов сливаем воду, нарезаем их, добавляем на сковороду к моркови с луком и еще немного тушим.

5. Процеживаем рис, смешиваем его с нашей зажаркой, добавляем кукурузную крупу, добавляем чеснок и остатки лука.

6. Приправляем все паприкой, солью, перцем, перемешиваем, добавляем ложку томатной пасты и тщательно перемешиваем.

7. Отделяем листья от капусты. Остатки листьев выкладываем на дно кастрюли.

8. Листья капусты разрезаем вдоль пополам, срезаем с каждого листика твердую часть и накладываем начинку.

9. Заворачиваем голубцы и складываем в кастрюлю плотно друг от друга в несколько слоев.

10. В миску с водой добавляем томатную пасту, соль, чабрец, перемешиваем все до однородности и заливаем этим соусом голубцы.

11. Доливаем в кастрюлю еще немного воды, чтобы она покрыла голубцы, накрываем их крышкой меньшей по размеру, чтобы она плотно прилегала к голубцам, сверху накрываем крышкой нормального размера и варим на медленном огне около 1,5 часов.

12. Выкладываем голубцы в тарелку, поливаем их соусом, в котором они варились.

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