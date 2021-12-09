Вкусные новогодние салаты из простых продуктов без майонеза, которые лучше "Оливье" и "Шубы"

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
8,9 т.
Салат с персиком и брынзой

Если вы не хотите готовить проевшиеся салаты на Новый год – "Шуба" и "Оливье", всегда можно поэкспериментировать и с простых продуктов приготовить салаты еще вкуснее и полезнее. Например, можно добавить к овощам немного цитрусовых, зелени и вкусный соус – и праздничный салат готов.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 оригинальных салатов, которые вы с легкостью приготовите к новогоднему столу.

1. Салат с кукурузой, персиками и брынзой по рецепту фудблогера Елены Ермоленко

Ингредиенты:

  • кукуруза (можно консервированную) – 200 г

  • персик – 1 шт.

Персики для салата
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  • ​​​​​​​брынза – 100 г

  • ​​​​​​​базилик – щепотка

Способ приготовления:

1. Порежьте персик дольками.

Специи для салата

2. В миску добавьте кукурузу, персик, раскрошите брынзу, присыпьте базиликом и можно подавать вкусный и полезный салат.

Салат с персиками и кукурузой

2. Салат из сельди, картофеля и зеленого лука по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • филе сельди – 2 шт.

  • картофель – 3-4 шт.

  • зеленый лук – пучок

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, очистите от кожуры, нарежьте произвольно.

Сельдь для салата

2. Филе нарежьте средними средними кусками.

3. Лук измельчите.

Зеленый лук

4. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите, полейте маслом, присыпьте луком и поперчите.

Готовый салат

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