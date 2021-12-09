Вкусные новогодние салаты из простых продуктов без майонеза, которые лучше "Оливье" и "Шубы"
Если вы не хотите готовить проевшиеся салаты на Новый год – "Шуба" и "Оливье", всегда можно поэкспериментировать и с простых продуктов приготовить салаты еще вкуснее и полезнее. Например, можно добавить к овощам немного цитрусовых, зелени и вкусный соус – и праздничный салат готов.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 оригинальных салатов, которые вы с легкостью приготовите к новогоднему столу.
1. Салат с кукурузой, персиками и брынзой по рецепту фудблогера Елены Ермоленко
Ингредиенты:
кукуруза (можно консервированную) – 200 г
персик – 1 шт.
брынза – 100 г
базилик – щепотка
Способ приготовления:
1. Порежьте персик дольками.
2. В миску добавьте кукурузу, персик, раскрошите брынзу, присыпьте базиликом и можно подавать вкусный и полезный салат.
2. Салат из сельди, картофеля и зеленого лука по рецепту Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
филе сельди – 2 шт.
картофель – 3-4 шт.
зеленый лук – пучок
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, очистите от кожуры, нарежьте произвольно.
2. Филе нарежьте средними средними кусками.
3. Лук измельчите.
4. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите, полейте маслом, присыпьте луком и поперчите.
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