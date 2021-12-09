Вкусные новогодние салаты из простых продуктов без майонеза, которые лучше "Оливье" и "Шубы"

Если вы не хотите готовить проевшиеся салаты на Новый год – "Шуба" и "Оливье", всегда можно поэкспериментировать и с простых продуктов приготовить салаты еще вкуснее и полезнее. Например, можно добавить к овощам немного цитрусовых, зелени и вкусный соус – и праздничный салат готов.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 оригинальных салатов, которые вы с легкостью приготовите к новогоднему столу.

1. Салат с кукурузой, персиками и брынзой по рецепту фудблогера Елены Ермоленко

Ингредиенты:

кукуруза (можно консервированную) – 200 г

персик – 1 шт.

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​​​​​​​брынза – 100 г

​​​​​​​базилик – щепотка

Способ приготовления:

1. Порежьте персик дольками.

2. В миску добавьте кукурузу, персик, раскрошите брынзу, присыпьте базиликом и можно подавать вкусный и полезный салат.

2. Салат из сельди, картофеля и зеленого лука по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

филе сельди – 2 шт.

картофель – 3-4 шт.

зеленый лук – пучок

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, очистите от кожуры, нарежьте произвольно.

2. Филе нарежьте средними средними кусками.

3. Лук измельчите.

4. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите, полейте маслом, присыпьте луком и поперчите.

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