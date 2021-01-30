Новый шеф "Адской кухни": что о нем известно

Новый канал перезапускает кулинарное реалити-шоу "Адская кухня". Ведущим телепроекта стал ресторатор и шеф-повар Алекс Якутов. По его словам, в "Адской кухне" он собирается наконец-то поставить точку в вечном споре о том, кто лучше готовит – мужчины или женщины.

Редакция FoodOboz рассказывает о новом адском шефе и отвечает на самые популярные запросы из гугла: кто такой Алекс Якутов, где работал и в каком ресторане можно попробовать его еду.

Родился в Мариуполе, готовить начал в шесть лет. По его словам, вместо сказок он в детстве читал книги рецептов, а в 12 лет уже сам приготовил шарлотку. В подростковом возрасте окончил Якутское командное речное училище. Несмотря на то, что служил не коком, а обычным юнгой, постоянно проводил время на кухне.

"Капитан мне говорил: "Ты не там учишься, сынок". И я это понимал каждый раз, как выпекал для команды вкусные пироги с рыбой или жарил стейки из оленя", – вспоминает Якутов.

Алекс Якутов хочет поставить точку в споре о том, кто лучше готовит – мужчины или женщины. Источник: fontegro.com

Выпускник кулинарной школы Ragout (Москва, Россия) и престижной итальянской школы IFSE (Italian Food Style Education) – единственной кулинарной школы, удостоенной Генеральным секретариатом Итальянской республики титула "Итальянское Совершенство". Проходил обучение у зарубежных поваров во время стажировок в Италии, Испании, Америке.

"Когда я учился в Италии, там никто не выходил на перекур. Был только один курящий в команде из 15 поваров. На кухне люди все время работают, целый день стучат ножи. Можно отойти только на 5 минут и выпить кофе. Второй смены нет, у каждого из поваров всего один выходной в неделю. И так всю жизнь. Да, они получают хорошую зарплату, но это заслуженные деньги", – рассказывал Алекс в интервью журналу "Ресторатор".

Несколько лет работал в Чернигове, где был бренд-шефом ресторанов "Хряк. Дом пива и мяса" и "Буддка бар". Ресторан "Хряк", к слову, стал обладателем премии "Соль" в номинации "Лучший мясной ресторан".

После переезда в Киев был шеф-поваром и партнером в ресторане "Игра с Огнем", который в 2017 стал обладателем престижной ресторанной премии "Пальмовая ветвь". Сейчас является бренд-шефом и совладельцем ресторана "Публицист" в Киеве. В 2020 году заведение стало финалистом Национальной ресторанной премии "Соль" в номинации "Открытие года".

Алекса называют одним из самых известных шефов в популяризации новой украинской кухни. В своих заведениях он переосмысливает знакомые всем рецепты на новый лад. В ресторане "Публицист", например, можно попробовать борщ с кимчи и копченой сметаной, оливье Алекс готовит с артишоками, каперсами и прошутто котто, вигнерет – с телячьим ростбифом, голубцы начиняет уткой и гречкой, а знакомые всем с детства сырники готовит солеными и подает с томатной сальсой и муссом из авокадо.

Женат, детей нет. Жена Аля Якутова работает кондитером в ресторане "Публицист".

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