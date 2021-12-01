Ножка ягненка, запеченная в красном вине с баношем и овощными голубцами для праздничного стола: рецепт от шеф-повара

Если вы хотите приготовить сразу несколько праздничных блюд одновременно, но времени для этого нет – не проблема, ведь можно их объединить, приготовить и подать вместе.

Шеф-повар ресторана "Царське село" Валентина Кучер поделилась рецептом вкусного блюда, которое станет украшением любого стола – ножка ягненка, запеченная в красном вине с баношем и овощными голубцами.

Ингредиенты:

ножка ягненка – 500 г

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морковь – 40 г

чеснок – 50 г

чабрец – 1 шт.

смесь перцев – 2 г

розмарин – 1 шт.

соль – 3 г

красное сухое вино – 300 мл

растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Хорошо разогрейте сковороду, добавьте чеснок, розмарин и чабрец.

2. Переложите ножку и хорошо обжарьте до золотистости.

3. Морковь порежьте и добавьте также в сковороду, приправьте смесью перцев.

4. Поджаренную ножку вместе с морковью отправьте в духовку на 1,5 часа при 140 С.

5. После – достаньте блюдо, добавьте вино и снова отправьте в духовку на 30 минут.

Банош:

кукурузная мука мелкого помолола – 40 г

брынза овечья – 300 г

сливки 30% – 50 мл

чеснок – 0,5 г

растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

​​​​​​​1. В сотейнике обжарьте на растительном масле чеснок, добавьте веточку розмарина, влейте немного сливок.

2. Всыпьте кукурузную муку, перемешайте и варите 5-7 минут.

3. В конце добавьте брынзу, перемешайте.

Голубцы:

капуста – 100 г

три вила болгарского перца – 100 г

лук – 20 г

морковь – 20 г

соль, перец – по 0,5 г

растительное масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Листья капусты опустите в кипяток на 1 минуту.

2. Перец порежьте соломкой, морковь кольцами, лук полукольцами.

4. Овощи обжарьте до золотистости на растительном масле, не забудьте добавить чеснок.

5. Сформируйте голубцы: заверните в пропаренные капустные листья овощи, аккуратно заверните.

6. Готовые голубцы переложите на противень, немного сбрызните растительным маслом и отправьте в духовку на 5-7 минут при 180 С.

Соберите блюдо:

На тарелку первым выложите банош, далее – запеченное яблоко, на банош ножку и голубцы. Блюдо полейте соусом, который получится в процессе запекания ножки. Можно также добавить запеченные помидоры черри, петрушку, розмарин.

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