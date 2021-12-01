Ножка ягненка, запеченная в красном вине с баношем и овощными голубцами для праздничного стола: рецепт от шеф-повара
Если вы хотите приготовить сразу несколько праздничных блюд одновременно, но времени для этого нет – не проблема, ведь можно их объединить, приготовить и подать вместе.
Шеф-повар ресторана "Царське село" Валентина Кучер поделилась рецептом вкусного блюда, которое станет украшением любого стола – ножка ягненка, запеченная в красном вине с баношем и овощными голубцами.
Ингредиенты:
ножка ягненка – 500 г
морковь – 40 г
чеснок – 50 г
чабрец – 1 шт.
смесь перцев – 2 г
розмарин – 1 шт.
соль – 3 г
красное сухое вино – 300 мл
растительное масло – 50 мл
Способ приготовления:
1. Хорошо разогрейте сковороду, добавьте чеснок, розмарин и чабрец.
2. Переложите ножку и хорошо обжарьте до золотистости.
3. Морковь порежьте и добавьте также в сковороду, приправьте смесью перцев.
4. Поджаренную ножку вместе с морковью отправьте в духовку на 1,5 часа при 140 С.
5. После – достаньте блюдо, добавьте вино и снова отправьте в духовку на 30 минут.
Банош:
кукурузная мука мелкого помолола – 40 г
брынза овечья – 300 г
сливки 30% – 50 мл
чеснок – 0,5 г
растительное масло – 50 мл
Способ приготовления:
1. В сотейнике обжарьте на растительном масле чеснок, добавьте веточку розмарина, влейте немного сливок.
2. Всыпьте кукурузную муку, перемешайте и варите 5-7 минут.
3. В конце добавьте брынзу, перемешайте.
Голубцы:
капуста – 100 г
три вила болгарского перца – 100 г
лук – 20 г
морковь – 20 г
соль, перец – по 0,5 г
растительное масло – 20 мл
Способ приготовления:
1. Листья капусты опустите в кипяток на 1 минуту.
2. Перец порежьте соломкой, морковь кольцами, лук полукольцами.
4. Овощи обжарьте до золотистости на растительном масле, не забудьте добавить чеснок.
5. Сформируйте голубцы: заверните в пропаренные капустные листья овощи, аккуратно заверните.
6. Готовые голубцы переложите на противень, немного сбрызните растительным маслом и отправьте в духовку на 5-7 минут при 180 С.
Соберите блюдо:
На тарелку первым выложите банош, далее – запеченное яблоко, на банош ножку и голубцы. Блюдо полейте соусом, который получится в процессе запекания ножки. Можно также добавить запеченные помидоры черри, петрушку, розмарин.
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