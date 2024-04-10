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Нут с грибами: легкое в приготовлении блюдо к посту
Пока продолжается Великий пост, предлагаем вам приготовить очень простое, но питательное и вкусное блюдо из нута и грибов.
Рецептом ее приготовления поделилась фудблогер с ником kristina_buleziuk. В Instagram она подробно рассказала, какие продукты пригодятся для этого блюда.
Ингредиенты
- Отварной нут – 400 гр
- Шампиньоны – 100 гр
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Мука – 1 ст.л.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Болгарский перец – 1 шт
- Зелень
Способ приготовления
1.Жарим лук до золотистого цвета, добавляем натертую морковь и нарезанные грибы.
2. Добавляем соль, перец и муку. Обжариваем в течение 2 минут. Добавляем воду.
3. Когда овощи будут мягкими, добавляем томатную пасту, болгарский перец и отварной или консервированный нут.
4. Добавляем измельченную зелень и зеленый лук, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5 минут.
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