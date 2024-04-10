Пока продолжается Великий пост, предлагаем вам приготовить очень простое, но питательное и вкусное блюдо из нута и грибов.

Рецептом ее приготовления поделилась фудблогер с ником kristina_buleziuk. В Instagram она подробно рассказала, какие продукты пригодятся для этого блюда.

Ингредиенты

Отварной нут – 400 гр

Шампиньоны – 100 гр

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

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Мука – 1 ст.л.

Томатная паста – 1 ст.л.

Болгарский перец – 1 шт

Зелень

Способ приготовления

1.Жарим лук до золотистого цвета, добавляем натертую морковь и нарезанные грибы.

2. Добавляем соль, перец и муку. Обжариваем в течение 2 минут. Добавляем воду.

3. Когда овощи будут мягкими, добавляем томатную пасту, болгарский перец и отварной или консервированный нут.

4. Добавляем измельченную зелень и зеленый лук, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5 минут.

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