Что будет с организмом, если каждый день кушать яйца. Эксклюзив

Яйца – это абсолютно банальный вариант завтрака, а также универсальный продукт на случай, если в холодильнике больше ничего нет. Яичница, скрембл, пашот – это лишь маленькая часть популярных яичных блюд. Но существует маленькая часть людей, которые убеждены в бесполезности яиц и говорят, что без них легко обойтись. Но так ли это?

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL сертифицированный нутрициолог и специалист в сфере wellness Елизавета Поточевская рассказала о пользе яиц, сколько их можно съедать в день и как лучше всего приготовить.

Зачем организму яйца: топ-3 причины

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Яйца – важнейшая составляющая здорового сбалансированного рациона. Именно с них специалист советует начинать не только день, но и каждый приём пищи – это даст здоровый старт всему организму.

Яйца – кладезь необходимых человеку веществ: витамины А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12 , а еще кальций, железо, кальций, биотин, холин и лецитин. Получается натуральный мультивитаминный комплекс, который нужен каждому и легко усваивается.

Яйца – источник эталонного белка, который подходит организму на все 100%.

Сколько яиц нужно съедать в день

Взрослому здоровому человеку можно смело съедать 1-2 яйца ежедневно, если нет никакого дискомфорта после их употребления.

Как лучше всего приготовить яйца?

Эксперт говорит, что от способа приготовления польза яиц не меняется. Так что можно смело выбирать любимый для себя вариант: яичница, омлет, вареные вкрутую или всмятку, скрембл или французские яйца пашот.

Если же вы любитель необычных сочетаний, то вам однозначно подойдет традиционное израильское блюдо – шакшука. Оно имеетнеобыкновенный яркий вкус и позволит добавить больше клетчатки в рацион.

Рецепт шакшуки от Елизаветы Поточевской

Ингредиенты:

яйца

лук

чеснок

сладкий перец

томаты

зелень

специи: черный перец, куркума, копчёная паприка

Способ приготовления:

1. Разогреть сковороду с оливковым маслом. При этом важно не перегреть его, ведь оно имеет более высокую точку дымления.

2. Измельчить чеснок, лук, сладкий перец и томаты. Высыпать овощи на сковороду. Тушить несколько минут с добавлением специй.

3. Сформировать "гнезда" в тушеных овощах и влить в них яйца. Уменьшить огонь и готовить под крышкой.

4. По готовности необходимо посолить блюдо и добавить к нему зелень.

Лучше всего подавать шакшуку с горячими тостами из цельнозернового хлеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, можно ли есть яйца, которые имеют два желтка.