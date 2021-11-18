Для кого квашенная капуста может быть опасной и как ее идеально приготовить. Эксклюзив

Именно в осенне-зимнюю пору квашеная капуста является коронным блюдом многих застолий. В таком виде овощ пикантный и хрустящий, может украсить любой прием пищи.

Многие люди считают этот продукт очень полезным, а кто-то наоборот убежден, что в таком виде капуста может нанести вред организму. В этом вопросе поможет разобраться эксперт.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL медийный нутрициолог Наталья Дубовик подробно описала, в чем заключается процесс ферментации (заквашивания) капусты, и какое действие такая пища может оказать на организм. Также рассказала, как возникла такая технология приготовления продуктов и почему она стала очень популярна в современном гастрономическом мире.

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Как проходит процесс ферментации продуктов

Ферментация (квашение в народе) – это естественный процесс брожения, во время которого микроорганизмы расцепляют органические соединения в продуктах – таким образом, пища лучше усваивается и сохраняется. Ферментация была популярной еще задолго до этого модного слова. В древности хозяйки хранили таким образом много продуктов, ведь тогда не было холодильников и морозильных камер, а в свежем виде еда быстро портилась.

Какие продукты ферментировать можно

Ферментировать можно любые продукты

Традиционно это капуста, помидоры, яблоки. Сейчас стало модно ферментировать пекинскую, а так же цветную капусту, или даже орехи кешью – из них выходит необычный веганский сыр. Также, очень популярный напиток из ферментированного чайного гриба – комбуча. Созданный он с помощью брожения. Еще в древности этот гриб выращивали, бросали в воду и она становилась похожей на современную комбучу. Сейчас такой напиток можно найти в магазинах.

В чем польза квашеной капусты

Ферментированные продукты укрепляют иммунитет, лишают запоров, успокаивают нашу нервную систему, очищают кожу, снижают воспаление в организме. Они содержат витамины группы В, С, К, Омегу 3. Также натрий, железо, пробиотики и пребиотики. В теплое время года мы больше налегаем на свежие овощи и фрукты. а зимой стараемся заготавливать квашеную капусту – это традиционное блюдо целых поколений. Такой продукт повышает аппетит – это очень актуально в сезоне ОРВИ и Covid-19. Также в ней очень много клетчатки.

Поэтому следует добавлять 200 граммов квашеной капусты днем в любой прием пищи.

Главное – не есть ее вечером, чтобы она успела перевариться и не вызывала побочных эффектов. Такой продукт подходит для снижения веса, а также для болеющих сахарным диабетом.

Но, эксперт отмечает:

Не вся квашеная капуста может быть полезной.

Квашеная капуста, в которую добавляется сахар при приготовлении, не очень хорошо влияет на организм.

Противопоказания к употреблению квашеной капусты

Не следует употреблять ферментированную капусту людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения. Во время ремиссии можно тушить квашеную капусту на сковороде, затем постепенно вводить такой продукт в рацион по 30-35 грамм. При болях в животе, запорах, повышенной желудочной кислотности от закуски тоже нужно отказаться. Квашеную капусту можно приобрести и в магазине, но следует обращать внимание на этикетки: в составе не должно быть сахара, меда, разнообразных стабилизаторов. Ферментация невозможна без соли, поэтому такой ингредиент обязательно должен быть. Также могут добавлять морковь и различные специи.

Рецепт полезной квашеной капусты от Натальи Дубовик

Ингредиенты:

капуста – 10 кг

обычная нейодированная соль – 180 г

морковь – 2 шт

семена аниса – 5 столовых ложек.

Способ приготовления

1. Капусту нашинковать.

2. Хорошо примять без соли, чтобы пустился сок.

3. Затем примять уже небольшими порциями, пока не окончится соль.

4. Добавить натертую морковь, семена аниса и снова примять.

5. Плотно сложить в емкость, сверху накрыть целыми листьями капусты и поставить наверх груз. Отлично по всему диаметру на капусту поместить деревянные ложки или лопатки. Это делается для того, чтобы выходил воздух и процесс ферментации проходил быстрее.

6. Оставить капусту на 2 дня при комнатной температуре (каждый день нужно высвобождать воздух). Уже на третьем можно складывать в холодильник, чтобы ускорить ферментацию.

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