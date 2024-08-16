Даже обычная жарка или отварка картофеля требует особой технологии. Часто бывает, что опытные хозяйки часто забывают об одном, казалось бы, банальном моменте, который оказывает большое влияние на вкус и консистенцию продукта. Связан он с крышкой.

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Редакция FoodOboz расскажет, когда при приготовлении картофеля нельзя забывать о крышке. Это касается и запекания, и варки, и жарки.

Нужно ли накрывать крышкой картофель, во время отварки

Если вы готовите картошку кусочками или в мундире – обязательно накрывайте крышкой. Это будет способствовать насыщенности вкуса, а также значительно более быстрому приготовлению и концентрации питательных веществ. А для того, чтобы не вытекала вода, крышку нужно просто немного открыть.

Как запекать или жарить картофель

При запекании или жарке все нужно делать наоборот. Чтобы сверху получилась хрустящая и золотистая корочка, крышкой продукт ни в коем случае не нужно накрывать. К тому же, готовьте картофель небольшими порциями, чтобы он равномерно прожаривался или запекался.

Как тушить картошку

Перед тушением картофель нужно прожарить на сковороде. Это важно делать без крышки. Когда картофель уже будет в котелке с соусом, накройте его и тушите на медленном огне. Все вкусы отлично сочетаются и блюдо будет насыщенным.

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