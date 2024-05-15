Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

Хлеб в котлеты добавляют совсем не для того, чтобы сделать блюдо более бюджетным. Этот компонент требуется, чтобы фарш был сочным. Хлеб чаще всего размачивают для блюда именно в молоке.

Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Хлеб для блюда замачивается в обычной воде, а внутрь каждой котлеты нужно добавить кусочек сливочного масла с чесноком и зеленью.

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе
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Ингредиенты:

  • масло 60 г
  • укроп
  • чеснок – 1 зубчик
  • фарш – 500-600 г
  • лук – 1/2 шт.
  • батон
  • яйца – 1 шт.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

1. Мягкое масло выложить в тарелку, добавить измельченный укроп и натертый чеснок.

2. Перемешать до однородности.

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

3. Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску.

4. Положить в морозилку.

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

5. К фаршу добавить натертый на терке лук, батон замоченный в воде, яйца, соль и перец.

6. Вымешать, хорошо отбить фарш.

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

7. Подмороженное масло нарезать на кусочки и положить внутрь фарша.

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

8. Жарить на среднем огне до золотистости.

9. Выложить на противень или форму.

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

10. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе

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