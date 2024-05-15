Хлеб в котлеты добавляют совсем не для того, чтобы сделать блюдо более бюджетным. Этот компонент требуется, чтобы фарш был сочным. Хлеб чаще всего размачивают для блюда именно в молоке.

Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Хлеб для блюда замачивается в обычной воде, а внутрь каждой котлеты нужно добавить кусочек сливочного масла с чесноком и зеленью.

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Ингредиенты:

масло 60 г

укроп

чеснок – 1 зубчик

фарш – 500-600 г

лук – 1/2 шт.

батон

яйца – 1 шт.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Мягкое масло выложить в тарелку, добавить измельченный укроп и натертый чеснок.

2. Перемешать до однородности.

3. Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску.

4. Положить в морозилку.

5. К фаршу добавить натертый на терке лук, батон замоченный в воде, яйца, соль и перец.

6. Вымешать, хорошо отбить фарш.

7. Подмороженное масло нарезать на кусочки и положить внутрь фарша.

8. Жарить на среднем огне до золотистости.

9. Выложить на противень или форму.

10. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

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