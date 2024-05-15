Обязательно ли замачивать хлеб для котлет в молоке: рассказываем о важном нюансе
Хлеб в котлеты добавляют совсем не для того, чтобы сделать блюдо более бюджетным. Этот компонент требуется, чтобы фарш был сочным. Хлеб чаще всего размачивают для блюда именно в молоке.
Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. Хлеб для блюда замачивается в обычной воде, а внутрь каждой котлеты нужно добавить кусочек сливочного масла с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- масло 60 г
- укроп
- чеснок – 1 зубчик
- фарш – 500-600 г
- лук – 1/2 шт.
- батон
- яйца – 1 шт.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Мягкое масло выложить в тарелку, добавить измельченный укроп и натертый чеснок.
2. Перемешать до однородности.
3. Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску.
4. Положить в морозилку.
5. К фаршу добавить натертый на терке лук, батон замоченный в воде, яйца, соль и перец.
6. Вымешать, хорошо отбить фарш.
7. Подмороженное масло нарезать на кусочки и положить внутрь фарша.
8. Жарить на среднем огне до золотистости.
9. Выложить на противень или форму.
10. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.
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