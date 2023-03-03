Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
33
Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

Приготовить хрустящую, тонкую и нежную пиццу очень легко можно в домашних условиях. Следующий вариант теста чрезвычайно простой и не потребует много усилий. А самое главное то, что масса быстро замешивается и не прилипает к рукам при формировании основания.

Идея приготовления очень быстрого теста для пышной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

Ингредиенты:

  • мука – 400 г
  • теплая вода – 230 мл
  • дрожжи – 8 г
  • растительное масло – 3 ст.л
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  • соль – 0,5 ч.л
  • сахар – 2 ст.л

Способ приготовления:

Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

1. В теплую воду насыпаем дрожжи, хорошо размешиваем, добавляем сахар, соль, снова хорошо размешиваем.

2. Просеиваем муку в миску, но не все, немного оставляем.

Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

3. Наливаем опару в тесто и начинаем замешивать ложкой.

4. Добавляем масло, перемешиваем, далее добавляем оставшуюся муку и замешиваем руками.

Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

5. Накрываем и оставляем на 40-60 минут (можно и подольше) в теплом месте.

Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

6. А дальше раскатываем тесто и экспериментируем с начинкой по своему вкусу.

Очень быстрое и пышное тесто на пиццу: не прилипает к рукам

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