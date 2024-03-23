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Очень быстрый и вкусный пирог из лаваша: как выложить, чтобы получилось оригинальное блюдо
Пирог из лаваша это не только вкусное, блюдо, но и готовящееся чрезвычайно легко и быстро. Стоит только раз приготовить подобный пирог, и его рецепт точно окажется среди любимых.
Как правильно приготовить пирог из лаваша рассказала блоггер с ником fasting_marafon. Она также сообщила в Instagram, как правильно выложить пирог, чтобы блюдо выглядело максимально оригинально.
Ингредиенты
- Лаваш – 200 гр
- Запеченное куриное филе, или ветчина – 300 гр
- Сыр твердый – 500 гр
- Яйца – 4 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Смешиваем яйца со сметаной и специями, обваливаем лаваш.
2. Слоями выкладываем в форму для запекания: лаваш, сыр, мясо.
3. Сверху посыпаем тертым сыром, добавляем оставшуюся заливку.
4. Отправляем в духовку на 20 минут, температура – 180 градусов.
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