Очень сытно и бюджетно: как приготовить вкусную запеканку из картофельного пюре на обед
Из обычного картофельного пюре можно сделать полноценную сытную запеканку. Она идеально подойдет для обеда. Блюдо максимально бюджетное, а приготовление займет минимум вашего времени.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Помимо пюре вам также понадобится мясной фарш.
Ингредиенты:
- фарш – 1 кг (для него 1 лук, помидор (можно заменить томатной пастой), специи, соль)
- картофель – 1 кг (все для пюре: молоко, сливочное масло, сушеный или даже свежий чеснок 1-2 зубчика, соль)
- сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. Фарш обжарить на сковороде 6-8 минут.
2. Добавить нарезанный кубиком лук (жарить 4 минуты).
3. Добавить нарезанный кубиком помидор (5-6 минут).
4. Добавить специи, соль.
5. Сделать картофельное пюре – в нем не должно быть комочков.
6. Натереть сыр.
7. Выложить в форму для выпечки равномерными слоями: картофель, фарш, сыр и отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
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