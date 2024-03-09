Очень вкусное и ароматное овсяное печенье с шоколадом: как приготовить, чтобы оно не было жестким
Овсяное печенье – вкус, хорошо знакомый всем с детства. Но теперь он вышел на новый уровень, ведь появилась возможность добавления современных продуктов питания, от чего его вкус стал только лучше.
Фудблогер с ником vika_tolokova23 рассказала, как приготовить ароматное и мягкое овсяное печенье, которое наполнит кухню невероятным ароматом. Рецепт этого десерта она опубликовала в Instagram.
Ингредиенты
- Мягкое сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 110 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 110 гр
- Овсяная мука – 120 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Шоколад, сухофрукты, орехи – по вкусу
Способ приготовления
1. К сливочному маслу добавляем сахар (можно смешать 50/50 коричневый и белый). Взбиваем миксером.
2. Прибавляем яйцо комнатной температуры. Перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку, овсяную муку, разрыхлитель и шоколад, сухофрукты или орехи по желанию. Замешиваем тесто.
4. Из теста формируем небольшие шарики, выкладываем на противень, застеленный пергаментом и отправляем в холодильник на 20 минут.
5. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке в течение 12-15 минут.
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