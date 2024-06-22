Лиза Глинская

Блог | Очень вкусный десерт: готовим банановый пирог с карамельным соусом и орехами
Друзья, сегодня мы с вами приготовим БАНАНОВЫЙ ПИРОГ С КАРАМЕЛЬНЫМ СОУСОМ И ОРЕХАМИ. Это очень вкусный десерт, который готовится легко и быстро. Обязательно готовьте для своих родных.
Далее текст на языке оригинала.
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Банановий пиріг
300 г банану
100 г тростинного (коричневого) цукру (4 ст. л. з гіркою)
100 г вершкового масла (жирністю 82%)
80 мл молока (5 ст. л. + 1 ч. л.)
100 г яєць (2 шт.)
200 г борошна (6,5 ст. л. з гіркою)
6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки)
1 г солі (1/5 ч. л.)
ванільний цукор
Карамельний соус
100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
ваніль або ванільний цукор
220 мл вершків (жирністю 30-35%)
2 г солі (2/5 ч. л.)
30 г вершкового масла (жирністю 82%)
Приготуємо банановий кекс:
– Для цього кексу краще використовувати дуже стиглі банани. Перекладаємо банани у велику миску та за допомогою виделки робимо пюре з невеликими шматочками бананів. Додаємо коричневий цукор та ванільний. Перемішуємо.
– Додаємо яйця, молоко та розтоплене вершкове масло, знову перемішуємо.
– Обʼєднуємо в мисці борошно, розпушувач, сіль та додаємо до бананової маси. Ретельно перемішуємо тісто вінчиком, щоб не було грудочок.
– Підготуємо форму, в мене прямокутна, розміром - 25х18 см. Беремо форму, змащуємо вершковим маслом та на дно кладемо пергамент.
– Виливаємо тісто у форму та розрівнюємо.
– Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів з конвекцією, приблизно на 30-35 хв. Готовність будемо перевіряти зубочисткою або деревʼяною шпажкою. Приготуємо карамельний соус:
– Готуємо суху карамельний. Ставимо сотейник на плиту та висипаємо в нього цукор. Чекаємо поки він перетвориться на карамель.
– Підігріваємо вершки до паріння в мікрохвильовій печі або в сотейнику на плиті.
– Перемішуємо цукор термостабільною лопаткою. Ми маємо отримати красиву, коричневу карамель.
– Зменшуємо температуру та поступово вливаємо гарячі вершки, постійно перемішуємо лопаткою. Знімаємо сотейник з плити.
– Додаємо сіль та вершкове масло. Перемішуємо.
– Карамельний соус готовий.
– Кекс готовий, він випікався 35 хвилин. Поки він ще гарячий, беремо дерев’яну шпажку або паличку для суші та протикаємо наш кекс по всій площині через 1-2 см.
– Виливаємо теплий карамельний соус на гарячий кекс. Залишаємо при кімнатній температурі на 1 годинку, щоб він добре просочився.
– Беремо смажений волоський горіх, посипаємо ним пиріг, ріжемо на шматочки та смакуємо.
Готуйте та смакуйте