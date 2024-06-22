Лиза Глинская

Друзья, сегодня мы с вами приготовим БАНАНОВЫЙ ПИРОГ С КАРАМЕЛЬНЫМ СОУСОМ И ОРЕХАМИ. Это очень вкусный десерт, который готовится легко и быстро. Обязательно готовьте для своих родных.

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Банановий пиріг

300 г банану

100 г тростинного (коричневого) цукру (4 ст. л. з гіркою)

100 г вершкового масла (жирністю 82%)

80 мл молока (5 ст. л. + 1 ч. л.)

100 г яєць (2 шт.)

200 г борошна (6,5 ст. л. з гіркою)

6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки)

1 г солі (1/5 ч. л.)

ванільний цукор

Карамельний соус

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

ваніль або ванільний цукор

220 мл вершків (жирністю 30-35%)

2 г солі (2/5 ч. л.)

30 г вершкового масла (жирністю 82%)

Приготуємо банановий кекс:

– Для цього кексу краще використовувати дуже стиглі банани. Перекладаємо банани у велику миску та за допомогою виделки робимо пюре з невеликими шматочками бананів. Додаємо коричневий цукор та ванільний. Перемішуємо.

– Додаємо яйця, молоко та розтоплене вершкове масло, знову перемішуємо.

– Обʼєднуємо в мисці борошно, розпушувач, сіль та додаємо до бананової маси. Ретельно перемішуємо тісто вінчиком, щоб не було грудочок.

– Підготуємо форму, в мене прямокутна, розміром - 25х18 см. Беремо форму, змащуємо вершковим маслом та на дно кладемо пергамент.

– Виливаємо тісто у форму та розрівнюємо.

– Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів з конвекцією, приблизно на 30-35 хв. Готовність будемо перевіряти зубочисткою або деревʼяною шпажкою. Приготуємо карамельний соус:

– Готуємо суху карамельний. Ставимо сотейник на плиту та висипаємо в нього цукор. Чекаємо поки він перетвориться на карамель.

– Підігріваємо вершки до паріння в мікрохвильовій печі або в сотейнику на плиті.

– Перемішуємо цукор термостабільною лопаткою. Ми маємо отримати красиву, коричневу карамель.

– Зменшуємо температуру та поступово вливаємо гарячі вершки, постійно перемішуємо лопаткою. Знімаємо сотейник з плити.

– Додаємо сіль та вершкове масло. Перемішуємо.

– Карамельний соус готовий.

– Кекс готовий, він випікався 35 хвилин. Поки він ще гарячий, беремо дерев’яну шпажку або паличку для суші та протикаємо наш кекс по всій площині через 1-2 см.

– Виливаємо теплий карамельний соус на гарячий кекс. Залишаємо при кімнатній температурі на 1 годинку, щоб він добре просочився.

– Беремо смажений волоський горіх, посипаємо ним пиріг, ріжемо на шматочки та смакуємо.

Готуйте та смакуйте