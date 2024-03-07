Очень вкусный домашний хлеб, который легко и быстро готовится: получается очень хрустящий
Сегодня предлагаем приготовить вкуснейший хлеб, который готовится без замеса и выпекается в рукаве.
Таким интересным рецептом хлеба поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В своем Instagram она подробно рассказала, как приготовить хлеб по такому необычному рецепту и какие продукты для этого понадобятся.
Ингредиенты
- Вода – 380 мл
- Дрожжи – 15 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Мука – 480 гр
Способ приготовления
1. В воду добавляем дрожжи и соль. Хорошо перемешиваем.
2.Получившуюся смесь добавляем к просеянной муке и вымешиваем с помощью лопатки.
3. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 3 часа.
4. Рабочую поверхность присыпаем мукой и выкладываем на нее тесто.
5. Формируем хлеб и выкладываем его в рукав. Закрываем с обеих сторон, оставляя немного свободного места. Оставляем постоять в течение 30 минут при комнатной температуре.
6. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.
7. Не вынимая хлеб из духовки, разрезаем рукав и выпекаем еще 10-15 минут.
На OBOZ.UA есть много рецептов хлеба: