Сегодня предлагаем приготовить вкуснейший хлеб, который готовится без замеса и выпекается в рукаве.

Таким интересным рецептом хлеба поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В своем Instagram она подробно рассказала, как приготовить хлеб по такому необычному рецепту и какие продукты для этого понадобятся.

Ингредиенты

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Вода – 380 мл

Дрожжи – 15 гр

Соль – 1 ч.л.

Мука – 480 гр

Способ приготовления

1. В воду добавляем дрожжи и соль. Хорошо перемешиваем.

2.Получившуюся смесь добавляем к просеянной муке и вымешиваем с помощью лопатки.

3. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 3 часа.

4. Рабочую поверхность присыпаем мукой и выкладываем на нее тесто.

5. Формируем хлеб и выкладываем его в рукав. Закрываем с обеих сторон, оставляя немного свободного места. Оставляем постоять в течение 30 минут при комнатной температуре.

6. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.

7. Не вынимая хлеб из духовки, разрезаем рукав и выпекаем еще 10-15 минут.

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