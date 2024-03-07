Очень вкусный домашний хлеб, который легко и быстро готовится: получается очень хрустящий

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Очень вкусный домашний хлеб, который легко и быстро готовится: получается очень хрустящий

Сегодня предлагаем приготовить вкуснейший хлеб, который готовится без замеса и выпекается в рукаве.

Таким интересным рецептом хлеба поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23. В своем Instagram она подробно рассказала, как приготовить хлеб по такому необычному рецепту и какие продукты для этого понадобятся.

Очень вкусный домашний хлеб, который легко и быстро готовится: получается очень хрустящий

Ингредиенты

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  • Вода – 380 мл
  • Дрожжи – 15 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 480 гр

Способ приготовления

1. В воду добавляем дрожжи и соль. Хорошо перемешиваем.

Очень вкусный домашний хлеб, который легко и быстро готовится: получается очень хрустящий

2.Получившуюся смесь добавляем к просеянной муке и вымешиваем с помощью лопатки.

Очень вкусный домашний хлеб, который легко и быстро готовится: получается очень хрустящий

3. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 3 часа.

4. Рабочую поверхность присыпаем мукой и выкладываем на нее тесто.

5. Формируем хлеб и выкладываем его в рукав. Закрываем с обеих сторон, оставляя немного свободного места. Оставляем постоять в течение 30 минут при комнатной температуре.

6. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут.

7. Не вынимая хлеб из духовки, разрезаем рукав и выпекаем еще 10-15 минут.

Очень вкусный домашний хлеб, который легко и быстро готовится: получается очень хрустящий

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