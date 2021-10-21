Одесский шеф-повар впервые представит Украину на мировом кулинарном конкурсе в Испании

Впервые за 18-летнюю историю существования Международного кулинарного чемпионата по испанским закускам, украинский шеф-повар – одессит Григорий Звиргзде представит Украину. Конкурс состоится в конце ноября в испанском городе Вальядолиде.

Григорий Звиргзде рассказал корреспонденту FoodOboz, как он готовится к конкурсу, а также – какое блюдо представит там.

Одессит с 15 лет работает на кухне, сначала он был помощником повара, после окончания школы в 2008 году поступил в кулинарный вуз и параллельно работал.

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"На данный момент моя кулинарная карьера длится более 14 лет, последние пять с половиной из которых я работаю шеф-поваром. Постоянно участвую в местных чемпионатах и ​​мастер-классах и стараюсь выйти на международный уровень. В свободное время по максимуму посвящаю время семье, а по ночам смотрю и изучаю все новости и новинки кулинарии", – отметил кулинар.

Удивлять украинский шеф-повар будет вкусной закуской тапас из морского окуня с гребешком с эстрагоном, мятой и фаршированный белоногой креветкой. Сверху закуска покрыта двумя видами желе – одно из соуса "биск" на основе панциря ракообразных, а второе – на отваре из еловых веток с базиликом.

Стоит отметить, что в чемпионате мира примут участие еще 15 стран-финалистов: Панама, Аргентина, Чили, Эквадор, Ирландия, Канада, США, Дания, Франция, Индия, Арабские Эмираты, Япония, Мексика, Португалия и один участник из Испании.

Победителю достанется денежный приз в размере 10 тысяч евро. За второе и третье место организаторы подарят участникам 5 и 2,5 тысячи евро соответственно. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное, принимающая сторона берет на себя все расходы по трансферу и проживанию конкурсантов.

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