Один секретный ингредиент сделает индейку сочной: хитрость от шеф-повара

Мясо индейки может быть очень вкусным – не пересушенным, как иногда случается, а сочным и таким, которое заставит забыть о диете. А дело лишь в одном секретном ингредиенте.

Как рассказал Mirrоr кулинарный эксперт и повар Джастин Чаппл (Justin Chapple), приготовить "идеальную" индейку не так уж сложно. При удачных стечениях обстоятельств и наличия всех необходимых специй и добавок, птица, по словам эксперта, может стать "звездой" семейного застолья.

"Многие отказываются готовить индейку и предпочитают сделать на ужин курицу только лишь потому, что боятся пересушить мясо в духовке. Однако долой страх. Главное правильно подготовить мясо к запеканию", – подбодрил Чаппл.

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Он отметил, что в данном случае, пожалуй, главное – майонез. Повар призвал не "кривится" при данном слове и не отказываться от продукта сразу, лишь услышав про него.

"Это действительно быстро и просто, и вам понадобится только индейка и банка майонеза", – отметил специалист.

По его словам, для того, чтобы обвалять тушку в майонезе, можно использовать готовый продукт. Но говоря о своих предпочтениях, Чаппл отметил, что готовит майонез для индейки сам.

"Чтобы приготовить свою версию майонеза, я смешиваю одну столовую ложку измельченного свежего тимьяна с одной чашкой (128 г) майонеза, цедрой целого лимона, тремя тертыми зубчиками чеснока и измельченными чили чипотле", – поделился секретом кулинар.

Далее следует разрыхлить кожу на грудке и бедрах птицы, так, чтобы можно было намазать майонез сверху, и под кожей.

"Майонез сохранит мясо влажным и нежным", – пояснил он.

Он уточнил, что готовить в духовке тушку следует на медленном огне.

"Птицу среднего размера следует готовить при температуре 120° приблизительно в течение трех часов грудкой вниз. Но все же следует учесть размер птицы и ее вес. Возможно, понадобиться немного больше времени", – добавил он.

Чаппл предостерег вынимать птицу из духового шкафа сразу после запекания.

"Дайте ей постоять час, а затем две минуты перед подачей на стол вне духовки и наслаждайтесь сочным мясом", – сказал Чаппл.

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