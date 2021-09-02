Универсальная закуска из болгарского перца для бутербродов, салатов и других блюд

Мы привыкли фаршировать перец, консервировать, нарезать в сыром виде для салатов, запекать. Но, также, перец может быть заготовкой для многих других блюд. Сегодня FoodOboz делится идеей приготовления болгарского перца от Светланы Левицкой, которую фудэксперт опубликовала на своей странице в Instagram. Такой перец можно употреблять, как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты и к бутербродам.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 0,5 кг

Зелень – пучок

Бальзамический уксус – 15 мл

Масло – 15 мл

Чеснок – 4-5 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Болгарский перец запекаем 30 минут при температуре 200 градусов (кожура должна начать темнеть). Накрываем крышкой и оставляем остыть. Очищаем перец от кожицы и семян, если запекали цел. Нарезаем лепестками. Нарезаем зелень. Чеснок режем на тонкие слайсы. Выкладываем слоями: перец болгарский, соль, перец молотый, чеснок, зелень, сбрызгиваем маслом и бальзамическим уксусом. Повторяем все, пока не закончится перец.

Оставляем на несколько часов, для выразительности вкуса. Такой перец нормально хранится в холодильнике 5-7 дней.

Отличие свойств перца, в зависимости от цвета:

Зеленый перец

К сожалению, зеленый перец не содержит некоторых питательных веществ, которые содержит красный, но это не значит, что зеленый перец не полезен.

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Зеленый цвет означает, что перец богат хлорофиллом – чрезвычайно полезно для гормонального баланса, качества крови и здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, зеленый перец также содержит калий и много витаминов.

Желтый перец

Если вы хотите насладиться вкусом свежего хрустящего перца желтый – лучший вариант. Желтый перец имеет нейтральный аромат, поэтому он многим подходит.

Красный перец

Красный перец – это полностью созревший перец, поэтому он имеет характерное сладкое послевкусие.

Именно красный перец содержит много витаминов А и лютеина. Благодаря этому он очень полезен для здоровья глаз.

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