Огурцы "Чили" на зиму: как приготовить хрустящую и вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт огурцов

Хрустящие огурцы с кетчупом – лучшая закуска на зиму. Самое важное при приготовлении – сделать удачный маринад, а также не жалейте специй и листьев.

Малосольные огурцы быстрого приготовления

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом хрустящих огурцов с кетчупом чили, чесноком и листьями вишни и хрена.

Рецепт огурцов с кетчупом
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Ингредиенты:

  • стебель укропа
  • листья вишни
  • листья хрена
  • 2-3 зубчика чеснока
  • огурцы

Маринад:

На 1,2 л воды:

  • соль – 2 ст. л.
  • сахар – 250 г
  • уксус – 150 мл
  • кетчуп чили – 1 пачка

Способ приготовления:

1. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, кетчуп, последним добавьте в воду, но уже не на огне, уксус, перемешайте.

Маринад для огурцов

2. В банку выложите листья вишни, хрена, укроп и чеснок, сверху огурцы. Залейте маринадом, закройте крышками и стерилизуйте 8-10 минут с момента закипания.

Приготовление огурцов с кетчупом

3. После этого закручиваем закаточным ключом, переворачиваем банку вверх дном и оставляем до полного охлаждения!

Огурцы с кетчупом

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