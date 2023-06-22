Хрустящие огурцы с кетчупом – лучшая закуска на зиму. Самое важное при приготовлении – сделать удачный маринад, а также не жалейте специй и листьев.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом хрустящих огурцов с кетчупом чили, чесноком и листьями вишни и хрена.

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Ингредиенты:

стебель укропа

листья вишни

листья хрена

2-3 зубчика чеснока

огурцы

Маринад:

На 1,2 л воды:

соль – 2 ст. л.

сахар – 250 г

уксус – 150 мл

кетчуп чили – 1 пачка

Способ приготовления:

1. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, кетчуп, последним добавьте в воду, но уже не на огне, уксус, перемешайте.

2. В банку выложите листья вишни, хрена, укроп и чеснок, сверху огурцы. Залейте маринадом, закройте крышками и стерилизуйте 8-10 минут с момента закипания.

3. После этого закручиваем закаточным ключом, переворачиваем банку вверх дном и оставляем до полного охлаждения!

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