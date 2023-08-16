Огурцы, которые можно хранить в квартирных условиях: маринад на два литра воды
Консервированные огурцы традиционно хранятся в холодном темном помещении. В большинстве случаев это подвал. Но если вы живете в квартире и подходящего места нет – воспользуйтесь следующей технологией приготовления.
Идеей приготовления огурцов, которые могут храниться в квартире, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Овощи получаются очень хрустящими.
Способ приготовления:
1. Огурцы замочить минимум на 2 часа. Обрезать хвостики.
2. На дно стерилизованной банки выложить укроп, листья дуба, смородины, хрен, лавровые листья, перец горошком, чеснок и кольцо острого перца.
3. Выкладываем огурцы.
4. Заливаем кипяток в каждую банку, прикрываем крышками и даем остыть.
5. После охлаждения сливаем воду и в ней же варим рассол.
Для рассола на 2 литра воды понадобится:
- соль – 90 г
- сахар – 180 г
- уксус – 200 мл. (9%)
Способ приготовления рассола:
1. Доводим до кипения.
2. Готовим 5 минут и сразу разливаем по банкам.
3. Закручиваем плотно крышкой, переворачиваем, кутаем и даем полностью охладиться 2 суток.
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