Консервированные огурцы традиционно хранятся в холодном темном помещении. В большинстве случаев это подвал. Но если вы живете в квартире и подходящего места нет – воспользуйтесь следующей технологией приготовления.

Идеей приготовления огурцов, которые могут храниться в квартире, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Овощи получаются очень хрустящими.

Способ приготовления:

1. Огурцы замочить минимум на 2 часа. Обрезать хвостики.

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2. На дно стерилизованной банки выложить укроп, листья дуба, смородины, хрен, лавровые листья, перец горошком, чеснок и кольцо острого перца.

3. Выкладываем огурцы.

4. Заливаем кипяток в каждую банку, прикрываем крышками и даем остыть.

5. После охлаждения сливаем воду и в ней же варим рассол.

Для рассола на 2 литра воды понадобится:

соль – 90 г

сахар – 180 г

уксус – 200 мл. (9%)

Способ приготовления рассола:

1. Доводим до кипения.

2. Готовим 5 минут и сразу разливаем по банкам.

3. Закручиваем плотно крышкой, переворачиваем, кутаем и даем полностью охладиться 2 суток.

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