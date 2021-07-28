Огурцы с острым кетчупом: 3 способа приготовления
Если вы любите острые соления – самое время приступить к их приготовлению. Сейчас много сезонных овощей, которые станут прекрасной основой для зимней консервации.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных, острых огурцов с кетчупом, которые станут прекрасным угощением зимой.
1. Маринованные огурцы с кетчупом чили
Ингредиенты:
огурцы – 1 кг
уксус – 1 ст. л.
вода – 1 л
кетчуп чили – 150 г
чеснок – 100 г
соль – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
лавровый лист – 2-3 шт.
душистый перец – по вкусу
Способ приготовления:
Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа, так они будут упругими.
Банки простерилизуйте любым удобных способом.
Очистите чеснок, разрежьте пополам, бросьте на дно банки вмете с перцем и лавровым листом, вложите плотно огурцы.
Вскипятите воду, залейте огурцы и так оставьте на 5-10 минут.
Маринад: слейте воду с банок, добавьте соль, сахар, кетчуп, перемешайте, доводите до кипения. В самом конце добавьте уксус.
Горячим маринадом залейте огурцы и сразу закатайте, переверните банки вверх дном и накройте теплым полотенцем или одеялом.
Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.
2. Огурцы в томатном соку
Ингредиенты:
Огурцы – 300 г
Томатный сок – 170 мл
Сахар – 1 ст. л.
Уксус – 1 ст. л.
Соль – 1 ст. л.
Чеснок – 5 зуб.
Перец острый молотый –1/4 ч. л.
Душистый перец – 3 шт.
Лавровый лист – 1-2 шт.
Чеснок – 5 зуб.
Способ приготовления:
Помойте хорошо огурцы, отрежьте кончики с обеих сторон.
На дно стерильной банки бросьте душистый перец, острый молотый перец, чеснок, лавровый лист, огурцы и залейте все кипятком, оставьте на 10-15 минут.
Маринад: слейте воду в сотейник, добавьте сахар, соль, томатный сок, доведите до кипения и добавьте уксус.
Залейте огурцы горячим маринадом и сразу законсервируйте.
Банки обязательно переверните вверх дном, накройте теплым полотенцем и оставьте до полного остывания.
3. Огурцы с помидорами и кетчупом чили
Ингредиенты:
Вода – 3 л
Огурцы – 2 кг
Помидоры – 2 кг
Соль – 4 ст. л.
Кетчуп чили – 300 мл
Сахар – 2 стакана
Уксус 9 % – 300 мл
Перец черный – 18 горошин
Перец душистый – 6 горошин
Гвоздика – 6 шт.
Чеснок – 10 зуб.
Способ приготовления:
Помойте огурцы и помидоры, обсушите. Отрежьте кончики огурцов.
В стерильные банки положите чеснок, перец душистый, гвоздику, черный перец, огурцы и помидоры.
Залейте кипятком, оставьте так на 10 минут.
Маринад: налейте в сотейник воду, добавьте сахар, соль, кетчуп, доведите до кипения, добавьте укусу и залейте горячим маринадом банки.
Сразу законсервируйте и переверните вверх дном.
Дайте полностью остыть и перенесите в темное, прохладное место.
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