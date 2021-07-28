Огурцы с острым кетчупом: 3 способа приготовления

Если вы любите острые соления – самое время приступить к их приготовлению. Сейчас много сезонных овощей, которые станут прекрасной основой для зимней консервации.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных, острых огурцов с кетчупом, которые станут прекрасным угощением зимой.

1. Маринованные огурцы с кетчупом чили

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа, так они будут упругими.

Банки простерилизуйте любым удобных способом.

Очистите чеснок, разрежьте пополам, бросьте на дно банки вмете с перцем и лавровым листом, вложите плотно огурцы.

Вскипятите воду, залейте огурцы и так оставьте на 5-10 минут.

Маринад: слейте воду с банок, добавьте соль, сахар, кетчуп, перемешайте, доводите до кипения. В самом конце добавьте уксус.

Горячим маринадом залейте огурцы и сразу закатайте, переверните банки вверх дном и накройте теплым полотенцем или одеялом.