Огурцы с острым кетчупом: 3 способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Острые огурцы с кетчупом

Если вы любите острые соления – самое время приступить к их приготовлению. Сейчас много сезонных овощей, которые станут прекрасной основой для зимней консервации.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных, острых огурцов с кетчупом, которые станут прекрасным угощением зимой.

1. Маринованные огурцы с кетчупом чили

Как вкусно замариновать огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг

  • уксус – 1 ст. л.

  • вода – 1 л

  • кетчуп чили – 150 г

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  • чеснок – 100 г

  • соль – 2 ст. л.

  • сахар – 2 ст. л.

  • лавровый лист – 2-3 шт.

  • душистый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа, так они будут упругими.

  2. Банки простерилизуйте любым удобных способом.

  3. Очистите чеснок, разрежьте пополам, бросьте на дно банки вмете с перцем и лавровым листом, вложите плотно огурцы.

  4. Вскипятите воду, залейте огурцы и так оставьте на 5-10 минут.

  5. Маринад: слейте воду с банок, добавьте соль, сахар, кетчуп, перемешайте, доводите до кипения. В самом конце добавьте уксус.

  6. Горячим маринадом залейте огурцы и сразу закатайте, переверните банки вверх дном и накройте теплым полотенцем или одеялом.

  7. Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.

2. Огурцы в томатном соку

Как дома засолить огурцы

Ингредиенты:

  • Огурцы – 300 г

  • Томатный сок – 170 мл

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Уксус – 1 ст. л.

  • Соль – 1 ст. л.

  • Чеснок – 5 зуб.

  • Перец острый молотый –1/4 ч. л.

  • Душистый перец – 3 шт.

  • Лавровый лист – 1-2 шт.

  • Чеснок – 5 зуб.

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо огурцы, отрежьте кончики с обеих сторон.

  2. На дно стерильной банки бросьте душистый перец, острый молотый перец, чеснок, лавровый лист, огурцы и залейте все кипятком, оставьте на 10-15 минут.

  3. Маринад: слейте воду в сотейник, добавьте сахар, соль, томатный сок, доведите до кипения и добавьте уксус.

  4. Залейте огурцы горячим маринадом и сразу законсервируйте.

  5. Банки обязательно переверните вверх дном, накройте теплым полотенцем и оставьте до полного остывания.

3. Огурцы с помидорами и кетчупом чили

Как вкусно засолить помидоры

Ингредиенты:

  • Вода – 3 л

  • Огурцы – 2 кг

  • Помидоры – 2 кг

  • Соль – 4 ст. л.

  • Кетчуп чили – 300 мл

  • Сахар – 2 стакана

  • Уксус 9 % – 300 мл

  • Перец черный – 18 горошин

  • Перец душистый – 6 горошин

  • Гвоздика – 6 шт.

  • Чеснок – 10 зуб.

Способ приготовления:

  1. Помойте огурцы и помидоры, обсушите. Отрежьте кончики огурцов.

  2. В стерильные банки положите чеснок, перец душистый, гвоздику, черный перец, огурцы и помидоры.

  3. Залейте кипятком, оставьте так на 10 минут.

  4. Маринад: налейте в сотейник воду, добавьте сахар, соль, кетчуп, доведите до кипения, добавьте укусу и залейте горячим маринадом банки.

  5. Сразу законсервируйте и переверните вверх дном.

  6. Дайте полностью остыть и перенесите в темное, прохладное место.

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