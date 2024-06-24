Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили
Огурцы – универсальный овощ, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Поэтому кроме маринадов с уксусом, соевым соусом или растительным маслом, можно использовать обычную сметану. Такая технология будет более питательной. Продукт готов к употреблению сразу.
Идея приготовления вкусных огурцов в сметане опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Вам понадобится минимум времени и ингредиентов.
Ингредиенты:
- огурец
- сметана
- укроп
- соль
Способ приготовления:
1. С помощью чистки овощей нарезать огурец на тонкие слайсы.
2. Выложить в тарелку.
3. Добавить сметану.
4. Посолить.
5. Измельчить в эту же миску укроп.
6. Всё хорошо перемешать.
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