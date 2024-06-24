Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

Огурцы – универсальный овощ, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Поэтому кроме маринадов с уксусом, соевым соусом или растительным маслом, можно использовать обычную сметану. Такая технология будет более питательной. Продукт готов к употреблению сразу.

Идея приготовления вкусных огурцов в сметане опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Вам понадобится минимум времени и ингредиентов.

Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

Ингредиенты:

  • огурец
  • сметана
  • укроп
  • соль

Способ приготовления:

Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

1. С помощью чистки овощей нарезать огурец на тонкие слайсы.

2. Выложить в тарелку.

Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

3. Добавить сметану.

Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

4. Посолить.

Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

5. Измельчить в эту же миску укроп.

6. Всё хорошо перемешать.

Огурцы с зеленью в сметане: так овощи вы еще не готовили

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты