Огурцы – универсальный овощ, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Поэтому кроме маринадов с уксусом, соевым соусом или растительным маслом, можно использовать обычную сметану. Такая технология будет более питательной. Продукт готов к употреблению сразу.

Идея приготовления вкусных огурцов в сметане опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Вам понадобится минимум времени и ингредиентов.

Ингредиенты:

огурец

сметана

укроп

соль

Способ приготовления:

1. С помощью чистки овощей нарезать огурец на тонкие слайсы.

2. Выложить в тарелку.

3. Добавить сметану.

4. Посолить.

5. Измельчить в эту же миску укроп.

6. Всё хорошо перемешать.

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