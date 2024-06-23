Оладьи без дрожжей: рыхлые и нежные, которые готовятся очень легко.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Оладьи без дрожжей: рыхлые и нежные, которые готовятся очень легко.

Оладьи – это отличный вариант завтрака, который нравится всем. Их подают со сметаной, сгущенкой или любимым вареньем. Обычно оладьи готовятся на дрожжевом тесте и получаются очень рыхлыми.

Но фудблогер с ником tania sheremet в Instagram рассказала, как приготовить рыхлые и нежные оладьи и не использовать при этом дрожжи. Такой вариант завтрака готовится гораздо быстрее и меньше вредит фигуре.

Оладьи без дрожжей: рыхлые и нежные, которые готовятся очень легко.

Ингредиенты

  • Яйца – 1 шт
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Кефир 2,5% теплый – 300 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Мука – 280 гр
  • Ванильный сахар
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. В миску разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, перемешиваем. Вливаем теплый кефир, перемешиваем, всыпаем просеянную муку, разрыхлитель, соду, перемешиваем до однородности, получится густая масса. Переводим в кондитерский мешок.

Оладьи без дрожжей: рыхлые и нежные, которые готовятся очень легко.

2. На сковороду вливаем растительное масло, разогреваем, а уже потом отсаживаем тесто ложкой.

Оладьи без дрожжей: рыхлые и нежные, которые готовятся очень легко.

3. Оладьи должны прожариться с одной стороны примерно на 80% на небольшом огне. Переворачиваем и жарим примерно минуту на другой стороне.

Оладьи без дрожжей: рыхлые и нежные, которые готовятся очень легко.

4. Снимаем с сковороды и перекладываем на бумажное полотенце. Вкушаем с любимым дополнением: медом, сметаной, джемом.

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