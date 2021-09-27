Оладьи из тыквы – самый необычный вариант сытного обеда

Тыква – бесспорно один из самых полезных осенних овощей, который очень прост и в этом его уникальность. Из него можно приготовить много вкусных блюд, которые будут отличным вариантом сытного завтрака, обеда и ужина, а также можно сделать вкусные пудинги, пироги, просто запечь с травами и маслом в духовке.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом тыквенных оладьей для идеального обеда, которые будут есть все.

Ингредиенты:

Тыква – 400 г

Мука – 200

Кефир – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Сода – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте тыкву, очистите от грубой кожуры, натрите на крупной терке. Просейте муку, добавьте соду, соль, добавьте к натертой тыкве, влейте кефир, добавьте яйца и все тщательно перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте до золотистости оладьи. Переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

Подавать блюдо лучше всего горячим и со сметаной.

Видео дня

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: