Оладьи из тыквы – самый необычный вариант сытного обеда
Тыква – бесспорно один из самых полезных осенних овощей, который очень прост и в этом его уникальность. Из него можно приготовить много вкусных блюд, которые будут отличным вариантом сытного завтрака, обеда и ужина, а также можно сделать вкусные пудинги, пироги, просто запечь с травами и маслом в духовке.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом тыквенных оладьей для идеального обеда, которые будут есть все.
Ингредиенты:
Тыква – 400 г
Мука – 200
Кефир – 1 стакан
Яйца – 2 шт.
Сода – 1 ч. л.
Соль – щепотка
Растительное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте тыкву, очистите от
грубой кожуры, натрите на крупной терке.
Просейте муку, добавьте соду, соль, добавьте к натертой тыкве, влейте кефир, добавьте яйца и все тщательно перемешайте.
Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте до золотистости оладьи.
Переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.
Подавать блюдо лучше всего горячим и со сметаной.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:
Популярная телеведущая поделилась рецептом идеальных блинов в апельсиновом соусе
Кукурузные блины и 7 вкусных вариантов начинок
Воздушные кабачковые оладьи на завтрак – самый быстрый способ приготовления