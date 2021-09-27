Оладьи из тыквы – самый необычный вариант сытного обеда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тыквенные оладьи

Тыква – бесспорно один из самых полезных осенних овощей, который очень прост и в этом его уникальность. Из него можно приготовить много вкусных блюд, которые будут отличным вариантом сытного завтрака, обеда и ужина, а также можно сделать вкусные пудинги, пироги, просто запечь с травами и маслом в духовке.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом тыквенных оладьей для идеального обеда, которые будут есть все.

Ингредиенты:

  • Тыква – 400 г

  • Мука – 200

  • Кефир – 1 стакан

  • Яйца – 2 шт.

  • Сода – 1 ч. л.

  • Соль – щепотка

  • Растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте тыкву, очистите от

    грубой кожуры, натрите на крупной терке.

  2. Просейте муку, добавьте соду, соль, добавьте к натертой тыкве, влейте кефир, добавьте яйца и все тщательно перемешайте.

  3. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте до золотистости оладьи.

  4. Переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

Подавать блюдо лучше всего горячим и со сметаной.

Тыквенные оладьи
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