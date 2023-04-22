Оладьи, которые всегда получаются пышными и не горят: на чем приготовить
Идеальные оладьи должны быть пышными, нежными и нежирными. Для того, чтобы они были именно такими, нужно выбрать правильную основу для теста. Идеальным вариантом будет кефир.
Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Кефир обязательно нужно соединить с содой.
Ингредиенты:
- простокваша/кефир – 400 мл
- яйцо куриное – 2 шт.
- сахар – 2.5 ст. л.
- сода (с горкой) – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- масло растительное – 3 ст.л.
- мука – 300 г (это примерно 2.5 стакана)
Способ приготовления:
1. В чашку разбить яйца, всыпать сахар, соль, взбить все миксером или венчиком. Влить в яичную массу простоквашу, перемешать.
2. Просеять муку и соду добавить в массу, перемешать все осторожно венчиком или миксером.
3. Идеальной однородности можно не добиваться, пусть небольшие комочки муки остаются – тесто для пышных оладий на простокваше не любит особого вымешивания.
4. Нужно достичь консистенции густой сметаны, этот момент особенно важен. Если муки мало – оладьи не поднимутся, а если очень много, то не прожарятся.
5. Теперь тесту нужно отстояться. Для этого его необходимо прикрыть крышкой и поставить в теплое место на 10-15 минут.
6. Через 15 минут тесто будет готово для жарки. На поверхности будут видны пузырьки от реакции соды с простоквашей. Тесто не перемешивать.
7. Выкладывать в разогретую сковороду. Можно жарить на растительном масле. Если все сделано правильно, на оладьях появятся дырочки.
8. С помощью вилок или лопаток перевернуть оладьи. Когда одна сторона довольно зарумянилась – обжарить с другой стороны.
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