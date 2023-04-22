Идеальные оладьи должны быть пышными, нежными и нежирными. Для того, чтобы они были именно такими, нужно выбрать правильную основу для теста. Идеальным вариантом будет кефир.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Кефир обязательно нужно соединить с содой.

Ингредиенты:

простокваша/кефир – 400 мл

яйцо куриное – 2 шт.

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сахар – 2.5 ст. л.

сода (с горкой) – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

масло растительное – 3 ст.л.

мука – 300 г (это примерно 2.5 стакана)

Способ приготовления:

1. В чашку разбить яйца, всыпать сахар, соль, взбить все миксером или венчиком. Влить в яичную массу простоквашу, перемешать.

2. Просеять муку и соду добавить в массу, перемешать все осторожно венчиком или миксером.

3. Идеальной однородности можно не добиваться, пусть небольшие комочки муки остаются – тесто для пышных оладий на простокваше не любит особого вымешивания.

4. Нужно достичь консистенции густой сметаны, этот момент особенно важен. Если муки мало – оладьи не поднимутся, а если очень много, то не прожарятся.

5. Теперь тесту нужно отстояться. Для этого его необходимо прикрыть крышкой и поставить в теплое место на 10-15 минут.

6. Через 15 минут тесто будет готово для жарки. На поверхности будут видны пузырьки от реакции соды с простоквашей. Тесто не перемешивать.

7. Выкладывать в разогретую сковороду. Можно жарить на растительном масле. Если все сделано правильно, на оладьях появятся дырочки.

8. С помощью вилок или лопаток перевернуть оладьи. Когда одна сторона довольно зарумянилась – обжарить с другой стороны.

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