Оладьи – это один из самых любимых вариантов завтрака. Они готовятся очень просто и обладают непревзойденным вкусом, который можно дополнить любимым вареньем, сиропом или ягодами. А поскольку сейчас идет сезон клубники, ее просто невозможно не использовать для приготовления оладий.

Как правильно это сделать, знает фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал, что оладьи с клубникой являются одним из его любимых блюд, которые он готовит ежегодно, как только начинается сезон спелой этой ягоды.

Ингредиенты

Кефир – 170 мл

Клубника – 80 гр

Яйцо – 1 шт

Мука – 140 гр

Сахар – 45 гр

Разрыхлитель – 5-6 гр

Ингредиенты для соуса

Клубника – 150 гр

Сахар – 25 гр

Лимонный сок – капля

Способ приготовления

1. Смешиваем кефир и клубнику, взбиваем блендером до однородной консистенции.

2. Добавляем яйцо и сахар и перемешиваем венчиком.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.

4. Нагреваем сковороду, добавляем масла без запаха. Ложкой выкладываем смесь и формируем тоненьким слоем оладий. Обжариваем с обеих сторон.

5. Готовим соус. Клубнику имеем и нарезаем. Часть ягоды прогреваем с лимонным соком и сахаром до кипения. Остальные оставляем свежими для презентации.

6. Готовые оладьи поливаем горячим клубничным соусом и кладем ложку забитых сливок с сахаром, или жирной сметаны с сахаром.

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