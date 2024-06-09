Оладьи с клубникой: как правильно приготовить, советует звездный шеф-повар
Оладьи – это один из самых любимых вариантов завтрака. Они готовятся очень просто и обладают непревзойденным вкусом, который можно дополнить любимым вареньем, сиропом или ягодами. А поскольку сейчас идет сезон клубники, ее просто невозможно не использовать для приготовления оладий.
Как правильно это сделать, знает фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал, что оладьи с клубникой являются одним из его любимых блюд, которые он готовит ежегодно, как только начинается сезон спелой этой ягоды.
Ингредиенты
- Кефир – 170 мл
- Клубника – 80 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 140 гр
- Сахар – 45 гр
- Разрыхлитель – 5-6 гр
Ингредиенты для соуса
- Клубника – 150 гр
- Сахар – 25 гр
- Лимонный сок – капля
Способ приготовления
1. Смешиваем кефир и клубнику, взбиваем блендером до однородной консистенции.
2. Добавляем яйцо и сахар и перемешиваем венчиком.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.
4. Нагреваем сковороду, добавляем масла без запаха. Ложкой выкладываем смесь и формируем тоненьким слоем оладий. Обжариваем с обеих сторон.
5. Готовим соус. Клубнику имеем и нарезаем. Часть ягоды прогреваем с лимонным соком и сахаром до кипения. Остальные оставляем свежими для презентации.
6. Готовые оладьи поливаем горячим клубничным соусом и кладем ложку забитых сливок с сахаром, или жирной сметаны с сахаром.
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