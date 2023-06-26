Оладьи всегда будут получаться пышными: есть одно важное условие
Оладьи – это отличный вариант сытного завтрака или перекуса. В идеале они должны быть мягкими и пышными. Но очень часто тесто опадает. Все это из-за одного простого нюанса.
Идея приготовления оладий, которые всегда получаются пышными, опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Секрет состоит в том, что все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры. Тесто получится однородным, нежным и без комочков. А самое главное, что оно поднимется.
Ингредиенты:
- 400 мл кефира 2,5%
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л.соли
- 1 ст.л.сахара
- мука – 350 г
- сода – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Перемешать кефир с яйцом.
2. Добавить муку и соду.
3. Тесто перемешать и оставить на 10 минут.
4. После этого уже не перемешивать.
5. Ложкой осторожно набираем тесто и выкладываем на разогретую сковородку.
6. Жарим под крышкой с обеих сторон на среднем огне.
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