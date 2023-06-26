Оладьи всегда будут получаться пышными: есть одно важное условие

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Оладьи из густого теста

Оладьи – это отличный вариант сытного завтрака или перекуса. В идеале они должны быть мягкими и пышными. Но очень часто тесто опадает. Все это из-за одного простого нюанса.

Идея приготовления оладий, которые всегда получаются пышными, опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Секрет состоит в том, что все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры. Тесто получится однородным, нежным и без комочков. А самое главное, что оно поднимется.

Оладьи всегда будут получаться пышными: есть одно важное условие
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Ингредиенты:

  • 400 мл кефира 2,5%
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч.л.соли
  • 1 ст.л.сахара
  • мука – 350 г
  • сода – 0,5 ч.л. 

Способ приготовления:

Оладьи всегда будут получаться пышными: есть одно важное условие

1. Перемешать кефир с яйцом.

2. Добавить муку и соду.

Оладьи всегда будут получаться пышными: есть одно важное условие

3. Тесто перемешать и оставить на 10 минут.

4. После этого уже не перемешивать.

Оладьи всегда будут получаться пышными: есть одно важное условие

5. Ложкой осторожно набираем тесто и выкладываем на разогретую сковородку.

6. Жарим под крышкой с обеих сторон на среднем огне.

Оладьи всегда будут получаться пышными: есть одно важное условие

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