Оладьи – это отличный вариант сытного завтрака или перекуса. В идеале они должны быть мягкими и пышными. Но очень часто тесто опадает. Все это из-за одного простого нюанса.

Идея приготовления оладий, которые всегда получаются пышными, опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Секрет состоит в том, что все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры. Тесто получится однородным, нежным и без комочков. А самое главное, что оно поднимется.

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Ингредиенты:

400 мл кефира 2,5%

1 яйцо

0,5 ч.л.соли

1 ст.л.сахара

мука – 350 г

сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Перемешать кефир с яйцом.

2. Добавить муку и соду.

3. Тесто перемешать и оставить на 10 минут.

4. После этого уже не перемешивать.

5. Ложкой осторожно набираем тесто и выкладываем на разогретую сковородку.

6. Жарим под крышкой с обеих сторон на среднем огне.

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