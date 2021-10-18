Ольга Мартыновская поделилась необычными рецептами салатов – "Сельдь под шубой" и "Мимоза"

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,1 т.
Ольга Мартыновская поделилась необычными рецептами салатов

Кто же не любит такие салаты, как "сельдь под шубой" и "Мимоза" – их готовят все, несмотря на то, что они уже проелись всем и, к тому же заправлены вредным майонезом.

Кулинар, судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская предложила новые идеи приготовления этих салатов, рецептами которых она поделилась в Instagram.

1. Салат "Сельдь под шубой"

Салат "Сельдь под шубой"

Ингредиенты:

  • свекла – 4 шт.

  • сельдь, филе – 50 г

  • картофель – 1 шт.

Видео дня

  • морковь – 1 шт.

  • зеленый лук – 2 стебля

  • домашний майонез – 1 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • соль для запекания – 100 г

  • красная икра – 30 г

Ингредиенты для майонеза:

  • желток – 1 шт.

  • дижонская горчица – 1 ч. л.

  • лимонный сок – 1 ч. л.

  • масло – 150 мл

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи и прямо в кожуре выложите их на кусочки фольги. Добавьте туда по ложке соли.

  2. Запекайте овощи в духовке при температуре 180 С в течение одного часа. Проверьте готовность кончиком ножа или шпажкой.

  3. Оставьте овощи остыть, а затем почистите их.

  4. Нарежьте морковь, картофель и сельдь кубиком (3х3 мм).

  5. Измельчите листья лука.

  6. Разрежьте свеклу пополам и выберите из его середину. Положите внутрь рыбу, смесь картофеля, моркови и лука.

  7. Щедро смажьте майонезом и наверх выложите икру.

Блюдо получится превосходным.

2. Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • картофель – 1 шт.

  • ​​​​​​​зеленый лук – несколько стеблей

  • перепелиные яйца – 5 шт.

  • домашний майонез – 1 ст. л.

  • куриные яйца – 1 шт.

  • щуцья икра – 20 г

  • печень трески – 50 г

Способ приготовления:

  1. Запеките лук в шелухе на соли при температуре 180 С в течение 30-40 минут, остудите.

  2. Морковь и лук тоже запеките в фольге вместе с солью.

  3. Разрежьте лук вдоль пополам и разберите на лепестки и важно, чтобы овощ был готов но не разваливался.

  4. Натрите морковь и картофель на мелкой терке, добавьте майонез и зелень.

  5. На низ лепестков положите кусок печени, затем овощи.

  6. Выложите половину перепелиного яйца, икру (по желанию) и посыпьте натертым желтком.

​​​​​​​Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

​​​​​​​

Сейчас мы готовим

Все рецепты