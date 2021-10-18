Ольга Мартыновская поделилась необычными рецептами салатов – "Сельдь под шубой" и "Мимоза"
Кто же не любит такие салаты, как "сельдь под шубой" и "Мимоза" – их готовят все, несмотря на то, что они уже проелись всем и, к тому же заправлены вредным майонезом.
Кулинар, судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская предложила новые идеи приготовления этих салатов, рецептами которых она поделилась в Instagram.
1. Салат "Сельдь под шубой"
Ингредиенты:
свекла – 4 шт.
сельдь, филе – 50 г
картофель – 1 шт.
морковь – 1 шт.
зеленый лук – 2 стебля
домашний майонез – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
соль для запекания – 100 г
красная икра – 30 г
Ингредиенты для майонеза:
желток – 1 шт.
дижонская горчица – 1 ч. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
масло – 150 мл
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте овощи и прямо в кожуре выложите их на кусочки фольги. Добавьте туда по ложке соли.
Запекайте овощи в духовке при температуре 180 С в течение одного часа. Проверьте готовность кончиком ножа или шпажкой.
Оставьте овощи остыть, а затем почистите их.
Нарежьте морковь, картофель и сельдь кубиком (3х3 мм).
Измельчите листья лука.
Разрежьте свеклу пополам и выберите из его середину. Положите внутрь рыбу, смесь картофеля, моркови и лука.
Щедро смажьте майонезом и наверх выложите икру.
Блюдо получится превосходным.
Ингредиенты:
лук – 2 шт.
морковь – 1 шт.
картофель – 1 шт.
зеленый лук – несколько стеблей
перепелиные яйца – 5 шт.
домашний майонез – 1 ст. л.
куриные яйца – 1 шт.
щуцья икра – 20 г
печень трески – 50 г
Способ приготовления:
Запеките лук в шелухе на соли при температуре 180 С в течение 30-40 минут, остудите.
Морковь и лук тоже запеките в фольге вместе с солью.
Разрежьте лук вдоль пополам и разберите на лепестки и важно, чтобы овощ был готов но не разваливался.
Натрите морковь и картофель на мелкой терке, добавьте майонез и зелень.
На низ лепестков положите кусок печени, затем овощи.
Выложите половину перепелиного яйца, икру (по желанию) и посыпьте натертым желтком.
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