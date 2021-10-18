Ольга Мартыновская поделилась необычными рецептами салатов – "Сельдь под шубой" и "Мимоза"

Кто же не любит такие салаты, как "сельдь под шубой" и "Мимоза" – их готовят все, несмотря на то, что они уже проелись всем и, к тому же заправлены вредным майонезом.

Кулинар, судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская предложила новые идеи приготовления этих салатов, рецептами которых она поделилась в Instagram.

1. Салат "Сельдь под шубой"

Ингредиенты:

свекла – 4 шт.

сельдь, филе – 50 г

картофель – 1 шт.

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морковь – 1 шт.

зеленый лук – 2 стебля

домашний майонез – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

соль для запекания – 100 г

красная икра – 30 г

Ингредиенты для майонеза:

желток – 1 шт.

дижонская горчица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

масло – 150 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте овощи и прямо в кожуре выложите их на кусочки фольги. Добавьте туда по ложке соли. Запекайте овощи в духовке при температуре 180 С в течение одного часа. Проверьте готовность кончиком ножа или шпажкой. Оставьте овощи остыть, а затем почистите их. Нарежьте морковь, картофель и сельдь кубиком (3х3 мм). Измельчите листья лука. Разрежьте свеклу пополам и выберите из его середину. Положите внутрь рыбу, смесь картофеля, моркови и лука. Щедро смажьте майонезом и наверх выложите икру.

Блюдо получится превосходным.

2. Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 1 шт.

​​​​​​​зеленый лук – несколько стеблей

перепелиные яйца – 5 шт.

домашний майонез – 1 ст. л.

куриные яйца – 1 шт.

щуцья икра – 20 г

печень трески – 50 г

Способ приготовления:

Запеките лук в шелухе на соли при температуре 180 С в течение 30-40 минут, остудите. Морковь и лук тоже запеките в фольге вместе с солью. Разрежьте лук вдоль пополам и разберите на лепестки и важно, чтобы овощ был готов но не разваливался. Натрите морковь и картофель на мелкой терке, добавьте майонез и зелень. На низ лепестков положите кусок печени, затем овощи. Выложите половину перепелиного яйца, икру (по желанию) и посыпьте натертым желтком.

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