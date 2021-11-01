Ольга Сумская поделилась рецептом и секретами приготовления лагмана

Лагман – популярное среднеазиатское национальное блюдо, основой которого являются: лапша, овощи и мясо. Готовится суп очень просто, вам достаточно всего лишь – не переварить его и добавить достаточно специй.

Украинская актриса, телеведущая Ольга Сумская поделилась в Instagram-stories рецептом фирменного лагмана, который и вы с легкостью приготовите.

Ингредиенты:

вода – 1 -1,5 л

лапша – горсть

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

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растительное масло – 1-2 ст. л.

сливочное масло – 30 г

морковь – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

томат – 2-4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте филе, хорошо пожарьте на растит тельном масле. Лук нарежьте кубиком, также морковь, помидоры и все добавьте к филе, посолите, поперчите и перемешайте, добавьте томат, перемешайте и тушите около 15 минут и влейте немного воды. Отварите до готовности лапшу, обязательно отбросьте на дуршлаг, полсе– добавьте к ней немного сливочного масла и добавьте к мясу и овощам, перемешайте, можно подавать.

По желанию блюдо можно присыпать зеленью.

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