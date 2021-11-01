Ольга Сумская поделилась рецептом и секретами приготовления лагмана
Лагман – популярное среднеазиатское национальное блюдо, основой которого являются: лапша, овощи и мясо. Готовится суп очень просто, вам достаточно всего лишь – не переварить его и добавить достаточно специй.
Украинская актриса, телеведущая Ольга Сумская поделилась в Instagram-stories рецептом фирменного лагмана, который и вы с легкостью приготовите.
Ингредиенты:
вода – 1 -1,5 л
лапша – горсть
куриное филе – 1 шт.
лук – 1 шт.
перец болгарский – 1 шт.
растительное масло – 1-2 ст. л.
сливочное масло – 30 г
морковь – 1 шт.
помидоры – 2 шт.
томат – 2-4 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте филе, хорошо пожарьте на растит тельном масле.
Лук нарежьте кубиком, также морковь, помидоры и все добавьте к филе, посолите, поперчите и перемешайте, добавьте томат, перемешайте и тушите около 15 минут и влейте немного воды.
Отварите до готовности лапшу, обязательно отбросьте на дуршлаг, полсе– добавьте к ней немного сливочного масла и добавьте к мясу и овощам, перемешайте, можно подавать.
По желанию блюдо можно присыпать зеленью.
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