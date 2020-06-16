Оливки: от убийцы раковых клеток до основ гурманских блюд

Оливки, богатые антиоксидантами, являются главной частью средиземноморской диеты, признанной во всем мире как самая здоровая и сбалансированная.

Столовые оливки, зеленые, черные, с косточкой или без нее, фаршированные, цельные или нарезанные входят в состав закусок, салатов, первых блюд, риса, паштетов, соусов, хлеба или вместе с другими компонентами, наполненными мясом и рыбой.

Хотя оливки возникли в Малой Азии и начали распространяться в Средиземном море еще 6000 лет назад, ученые постоянно узнают об их новых свойствах. Специалисты из университета Барселоны определили, что оливки помогают бороться с раком. В их кожуре содержится около 80 процентов маслиновой кислоты, которая способна уничтожить раковые клетки.

Они являются источником витаминов А, В, С, Е, минеральных солей (железо, натрий, фосфор, магний, калий и йод), они обеспечивают олеиновую кислоту и высокое содержание клетчатки (что помогает регулировать нашу кишечную систему).

В дополнение к их известным преимуществам для сердечно-сосудистой системы они также имеют полезные свойства для опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной и пищеварительной систем: все это благодаря высокому содержанию фитонутриентов и антиоксидантов, - делится полезной информацией специализированное издание cure-naturali.it

Оливки богаты многими растительными соединениями. В частности, такими.

Олеуропеин: это самый распространенный антиоксидант в свежих и незрелых оливках.

Гидрокситирозол: при созревании оливок олеуропеин расщепляется на гидрокситирозол, мощный антиоксидант.

Тирозол: преобладает в оливковом масле, этот антиоксидант не такой мощный, как гидрокситирозол.

Олеаноловая кислота: этот антиоксидант может помочь предотвратить повреждение печени, регулировать содержание жиров в крови и уменьшить воспаление.

Кверцетин: это питательное вещество может снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца.

В 100 г оливок содержится 115 калорий. А кроме того: воды - 80%, белка - 0,8 г, углеводов - 6,3 г, сахара - 0 г, клетчатки - 3,2 г, жиров - 10,7 г.

Выбирая оливки, многие задаются вопросом: какие полезнее - зеленые или черные?

В 100 граммах продукта у черных меньше углеводов (0,8 г углеводов в отличие от 1 грамма зеленых). Количество белка у черных в два раза больше, чем у зеленых: 1,6 г белка у черных и 0,8 г у зеленых. У черных 25,1 г общего количества липидов, а у зеленых только 15 г.

Совет: необходимо употреблять и те, и другие оливки. При этом количество черных может быть больше.

Если после знакомства с замечательными свойствами оливок у вас появилось желание не только съесть горсть черных и зеленых, но и приготовить из них что-нибудь интересное, предлагаем рецепт оливкового крема, которым поделилось со своими читателями итальянское кулинарное издание cucchiaio.it

Оливковый крем

Оливковый крем - отличная приправа к листовым салатам. Он хорош со свежим сыром. Также его можно использовать для приготовления канапе с цельнозерновым хлебом. Этот оливковый крем ароматизирует и обогащает вкус овощей, салатов или сыров.

канапе с оливковым кремом

Время подготовки - 10 мин.

Количество порций - 2-4 порции

Ингредиенты

200 г маленьких и зеленых оливок

2 анчоуса в масле

1 зубчик чеснока

2 ложки кедровых орехов

1 столовая ложка каперсов на продажу или уксус

оливковое масло первого отжима

1 столовая ложка белого уксуса

сухарики из цельнозернового хлеба

Приготовление

Для приготовления оливкового крема в миксере смешайте оливки, каперсы, кедровые орехи, очищенный чеснок, анчоусы и уксус, добавив необходимое количество масла, чтобы получить густой крем.

Хранение

Оливковый крем можно хранить в стеклянной банке в холодильнике в течение десяти дней при условии, что он покрыт оливковым маслом.

Если вы хотите сохранить его дольше, можете положить в формы для льда и заморозить.

В этом случае нужно добавлять масло только в момент использования, когда вы разморозите крем.

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