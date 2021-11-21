Оливковое масло может уберечь от одного из видов рака: почему и как это работает

Регулярное потребление оливкового масла способно снизить риск развития рака молочных желез у женщин. Для профилактики заболевания достаточно небольшой дозы продукта – всего около трех чайных ложек в день.

Как рассказала турецкий диетолог Джанель Онур Саяр со ссылкой на исследование, опубликованное в Harvard Health, пожилые женщины в Испании, которые придерживались традиционной средиземноморской диеты, обогащенной оливковым маслом первого отжима, с меньшей вероятностью заболевали раком груди, написала Al Jazeera.

В научной работе, на которую ссылается диетолог, сказано, что в исследовании приняли участие 4300 женщин в возрасте от 60 до 80 лет. Первая группа – регулярно употребляла масло, вторая – заменила его орехами, а участники третьей группы просто снизили потребление жиров. За период исследования, которое продолжалось на протяжении пяти лет, было диагностировано 35 случаев рака груди.

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Отмечено, что на 62% меньше случаев заболевания было зарегистрировано в группе, соблюдающей диету, обогащенную оливковым маслом.

Исследователи предположили, что все дело в высоком содержании в масле мононенасыщенных жирных кислот и полифенолов. В то же время они отметили, что данных все еще слишком мало и необходимо продолжить анализ в этом направлении.

Говоря о пользе оливкового масла, Джанель Онур Саяр подчеркнула, что то в целом оно способствует снижению хронических заболеваний, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает негативное влияние стресса, оно полезно при запорах и кожных заболеваниях, а также благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Онур Саяр добавила, что среднестатистический житель Средиземноморья потребляет до 15 килограмм оливкового масла в год.

В то же время, диетолог предупредила, что чрезмерное потребление оливкового масла может привести к негативным последствиям, так как оно достаточно калорийно. Специалист рекомендовала ограничиться 2-3 столовыми ложками в день.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что примерно в половине случаев рак молочной железы поражает женщин, у которых нет какого-либо поддающегося определению фактора риска развития рака молочной железы, за исключением половой принадлежности (женщины) и возраста (старше 40 лет).

Среди факторов, которые увеличивают риск возникновения заболевания, специалисты назвали: возраст, лишний вес, злоупотребление алкоголем, родственники болевшие раком молочной железы, облучение, курение и гормональная терапия в период постменопаузы.

Факторы которые снижают риск онкологии: продолжительное грудное вскармливание; регулярное занятие спортом или физические нагрузки, контроль веса, отказ от вредных привычек, отказ от длительного приема гормональных препаратов, избегание радиоактивного облучения.

В то же время, специалисты отметили, что даже при соблюдении всех условий, снижающих фактор заболеть раком, это позволит снизит риск заболевания всего лишь на треть.

Там же добавили, что в 2020 году рак молочной железы был диагностирован у 2,3 миллиона женщин, при этом в мире было зарегистрировано 685 000 случаев смерти от этой болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Соединенных штатов проводят испытание вакцины от рака молочной железы.