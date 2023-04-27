Омлет без молока по-новому: как вкусно приготовить блюдо из яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Омлет без молока по-новому: как вкусно приготовить блюдо из яиц

Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое идеально подходит для сытного и вкусного завтрака. Готовить его можно по-разному: в духовке, микроволновке, на пару или сковороде. А также дополнять начинкой: свежими овощами, грибами, зеленью или сыром.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом омлета по-новому. Блюдо готовится из теста на кефире и с начинкой, а в готовом виде чем-то напоминает ленивое хачапури.

Рецепт омлета на кефире с начинкой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
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  • кефир – 280 мл
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • соль, перец
  • орегано-итальянские травы – 1 ч. л.

Дополнительно: твердый сыр, помидор.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать поочередно все ингредиенты для теста. Перемешать все венчиком до однородности, масса выходит густая, как сметана.

Как вкусно приготовить омлет

2. Также нужно сразу подготовить ингредиенты для начинки: помидор порезать полукольцами, сыр – тонкими ломтиками.

3. На разогретую смазанную маслом сковороду равномерно вылить тесто. Сразу на половину теста выложить начинку и посыпать ее специями. Подождать примерно 1 минуту, чтобы тесто снизу немного поджарилось.

Омлет по-новому с начинкой

4. После этого нужно другой половиной теста накрыть начинку. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 2 минут.

5. Перевернуть омлет на другую сторону и жарить еще 2 минуты. Блюдо готово!

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