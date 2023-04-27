Омлет без молока по-новому: как вкусно приготовить блюдо из яиц
Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое идеально подходит для сытного и вкусного завтрака. Готовить его можно по-разному: в духовке, микроволновке, на пару или сковороде. А также дополнять начинкой: свежими овощами, грибами, зеленью или сыром.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом омлета по-новому. Блюдо готовится из теста на кефире и с начинкой, а в готовом виде чем-то напоминает ленивое хачапури.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- кефир – 280 мл
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль, перец
- орегано-итальянские травы – 1 ч. л.
Дополнительно: твердый сыр, помидор.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно смешать поочередно все ингредиенты для теста. Перемешать все венчиком до однородности, масса выходит густая, как сметана.
2. Также нужно сразу подготовить ингредиенты для начинки: помидор порезать полукольцами, сыр – тонкими ломтиками.
3. На разогретую смазанную маслом сковороду равномерно вылить тесто. Сразу на половину теста выложить начинку и посыпать ее специями. Подождать примерно 1 минуту, чтобы тесто снизу немного поджарилось.
4. После этого нужно другой половиной теста накрыть начинку. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 2 минут.
5. Перевернуть омлет на другую сторону и жарить еще 2 минуты. Блюдо готово!
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