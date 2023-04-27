Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое идеально подходит для сытного и вкусного завтрака. Готовить его можно по-разному: в духовке, микроволновке, на пару или сковороде. А также дополнять начинкой: свежими овощами, грибами, зеленью или сыром.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом омлета по-новому. Блюдо готовится из теста на кефире и с начинкой, а в готовом виде чем-то напоминает ленивое хачапури.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

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кефир – 280 мл

мука – 200 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

соль, перец

орегано-итальянские травы – 1 ч. л.

Дополнительно: твердый сыр, помидор.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать поочередно все ингредиенты для теста. Перемешать все венчиком до однородности, масса выходит густая, как сметана.

2. Также нужно сразу подготовить ингредиенты для начинки: помидор порезать полукольцами, сыр – тонкими ломтиками.

3. На разогретую смазанную маслом сковороду равномерно вылить тесто. Сразу на половину теста выложить начинку и посыпать ее специями. Подождать примерно 1 минуту, чтобы тесто снизу немного поджарилось.

4. После этого нужно другой половиной теста накрыть начинку. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 2 минут.

5. Перевернуть омлет на другую сторону и жарить еще 2 минуты. Блюдо готово!

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