Традиционный омлет готовится путем взбивания яиц до однородной массы. В результате – получается блинчик. Но гораздо вкуснее пышный омлет, который просто тает во рту.

Идея приготовления пышного омлета слоями из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. По этой технологии нужно сбивать отдельно желтки и отдельно белки.

Ингредиенты:

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яйца – 3-4 шт.

соль

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Способ приготовления:

1. Отделить желтки от белков и взбить с солью. Желтки – до однородности. Белки – к пышной пене (до пиков).

2. На разогретую сковороду добавить масло.

3. Вылить желток, а сверху – белок.

4. Готовить под крышкой на маленьком огне готовность белков (проверять можно пальцем, когда прикасаетесь – белок не должен оставаться на пальце).

5. Затем разрезать омлет пополам и выложить кусочки друг на друга.

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