Омлет, который всегда получается пышным: готовится слоями
Традиционный омлет готовится путем взбивания яиц до однородной массы. В результате – получается блинчик. Но гораздо вкуснее пышный омлет, который просто тает во рту.
Идея приготовления пышного омлета слоями из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. По этой технологии нужно сбивать отдельно желтки и отдельно белки.
Ингредиенты:
- яйца – 3-4 шт.
- соль
- любимые овощи на зелень
Способ приготовления:
1. Отделить желтки от белков и взбить с солью. Желтки – до однородности. Белки – к пышной пене (до пиков).
2. На разогретую сковороду добавить масло.
3. Вылить желток, а сверху – белок.
4. Готовить под крышкой на маленьком огне готовность белков (проверять можно пальцем, когда прикасаетесь – белок не должен оставаться на пальце).
5. Затем разрезать омлет пополам и выложить кусочки друг на друга.
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