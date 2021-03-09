Яйца на завтрак: как приготовить омлет пуляр

Думаете, что знаете о яйцах все и готовили из них абсолютно все? А как на счет блюда под названием омлет пуляр? Уверены, в таком виде яйца на завтрак вы вряд ли готовите каждый день.

Во Франции омлет пуляр известен с конца 18-го века: именно тогда хозяйка одной гостиницы Аннет Пуляр готовила омлет, который по виду больше напоминал пирог. Омлет-пирог был настолько популярен, что слава о нем ходила по всей Франции, а само блюдо получило название в честь Аннет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сегодня такой омлет можно найти практически в любом французском ресторане. Цена на это блюдо, к слову, в заведениях может достигать 30 евро (если не выше). Однако на самом деле это очень недорогое блюдо: по себестоимости оно ничем не отличается от обычной яичницы. Все, что вам понадобится, – это яйца, соль и кусочек сливочного масла.

Главная особенность омлета пуляр состоит в том, что белки и желтки взбивать отдельно.

Необычный вариант яиц на завтрак. Источник: gourmandiz.dhnet.be gourmandiz.dhnet.be

На одну порцию:

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 0,5 ст. л.

соль – по вкусу

Как готовить:

Белки отделить от желтков. Желтки посолить, взбить вилкой или венчиком до однородности. Белки посолить и взбить миксером до устойчивых пиков. Раскаленную сковороду смазать сливочным маслом. Вылить желтки, наклоняя сковородку в разные стороны: масса должна быть как блинчик и равномерно покрыть дно сковороды. На желтки выложить взбитые белки. Равномерно распределить по поверхности. Сковороду накрыть крышкой и готовить 5-6 минут на небольшом огне. Готовый омлет сложить пополам, как конверт, и подавать к столу.

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