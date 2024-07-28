Омлет в духовке – это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо к завтраку. Оно не оставит никого равнодушным, ведь наделен насыщенным вкусом, ароматом и выглядит интересно.

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Как правильно приготовить омлет в духовке, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он заявляет, что блюдо получится пышным, пористым и сочным.

Ингредиенты

Яйца – 5 шт

Оливковое масло – 20 мл

Шпинат – 50 гр

Песто – 50 гр

Черри – 60 гр

Маслины – 50 гр

Сыр в рассоле – 50 гр

Способ приготовления

1. Форму застелить пергаментом.

2. Добавить шпинат и взбить яйца.

3. Добавить песто, черри, оливки и перемешать.

4. Сверху посыпать творогом.

5. Запекайте в течение 15 минут при температуре 180°.

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