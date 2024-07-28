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Как приготовить омлет без сковородки: шеф-повар раскрыл все секреты
Омлет в духовке – это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо к завтраку. Оно не оставит никого равнодушным, ведь наделен насыщенным вкусом, ароматом и выглядит интересно.
Как правильно приготовить омлет в духовке, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он заявляет, что блюдо получится пышным, пористым и сочным.
Ингредиенты
- Яйца – 5 шт
- Оливковое масло – 20 мл
- Шпинат – 50 гр
- Песто – 50 гр
- Черри – 60 гр
- Маслины – 50 гр
- Сыр в рассоле – 50 гр
Способ приготовления
1. Форму застелить пергаментом.
2. Добавить шпинат и взбить яйца.
3. Добавить песто, черри, оливки и перемешать.
4. Сверху посыпать творогом.
5. Запекайте в течение 15 минут при температуре 180°.
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