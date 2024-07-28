Как приготовить омлет без сковородки: шеф-повар раскрыл все секреты

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить омлет без сковородки: шеф-повар раскрыл все секреты

Омлет в духовке – это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо к завтраку. Оно не оставит никого равнодушным, ведь наделен насыщенным вкусом, ароматом и выглядит интересно.

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Как правильно приготовить омлет в духовке, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он заявляет, что блюдо получится пышным, пористым и сочным.

Как приготовить омлет без сковородки: шеф-повар раскрыл все секреты

Ингредиенты

  • Яйца – 5 шт
  • Оливковое масло – 20 мл
  • Шпинат – 50 гр
  • Песто – 50 гр
  • Черри – 60 гр
  • Маслины – 50 гр
  • Сыр в рассоле – 50 гр

Способ приготовления

1. Форму застелить пергаментом.

Как приготовить омлет без сковородки: шеф-повар раскрыл все секреты

2. Добавить шпинат и взбить яйца.

Как приготовить омлет без сковородки: шеф-повар раскрыл все секреты

3. Добавить песто, черри, оливки и перемешать.

4. Сверху посыпать творогом.

Как приготовить омлет без сковородки: шеф-повар раскрыл все секреты

5. Запекайте в течение 15 минут при температуре 180°.

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