Опасен ли яичный желток: неожиданный ответ специалиста
Яйца – очень ценный и необходимый продукт, который должен быть в рационе каждого. Есть их можно в любом виде: варить, жарить, делать яйца-пашот, а также добавлять в выпечку и салаты.
Стоит отметить, что существует мнение, якобы яичный желток не полезный и даже может навредить организму. Так ли это, рассказала на своей странице в Facebook семейный нутрициолог Евгения Ткачук.
Чем полезны яйца
Яйца содержат очень много полезных веществ. Если есть хотя бы одно яйцо в сутки, можно насытить свой организм витаминами группы А и В, фосфором, селеном, цинком, кальцием. Яйца считают идеальным белком, ведь содержат наиболее сбалансированный аминокислотный состав среди других белковых продуктов.
Правда ли, что желток опасный?
Действительно существует миф, что яичный желток содержит холестерин и якобы негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Но для начала стоит разобраться, что такое холестерин и каких видов он бывает.
Холестерин является органическим соединением, которое синтезируется в организме самостоятельно и обеспечивает устойчивость клеточной мембраны. Другая его важная функция – выработка надпочечниками стероидных гормонов (кортизол, альдостерон и половые гормоны).
Стоит отметить, что холестерин делят на два вида:
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности
Так вот, яичный желток содержит именно ЛПВП, а это значит, что холестерин в яйцах полезен для здоровья.
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