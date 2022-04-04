Яйца – очень ценный и необходимый продукт, который должен быть в рационе каждого. Есть их можно в любом виде: варить, жарить, делать яйца-пашот, а также добавлять в выпечку и салаты.

Стоит отметить, что существует мнение, якобы яичный желток не полезный и даже может навредить организму. Так ли это, рассказала на своей странице в Facebook семейный нутрициолог Евгения Ткачук.

Видео дня

Чем полезны яйца

Яйца содержат очень много полезных веществ. Если есть хотя бы одно яйцо в сутки, можно насытить свой организм витаминами группы А и В, фосфором, селеном, цинком, кальцием. Яйца считают идеальным белком, ведь содержат наиболее сбалансированный аминокислотный состав среди других белковых продуктов.

Правда ли, что желток опасный?

Действительно существует миф, что яичный желток содержит холестерин и якобы негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Но для начала стоит разобраться, что такое холестерин и каких видов он бывает.

Холестерин является органическим соединением, которое синтезируется в организме самостоятельно и обеспечивает устойчивость клеточной мембраны. Другая его важная функция – выработка надпочечниками стероидных гормонов (кортизол, альдостерон и половые гормоны).

Стоит отметить, что холестерин делят на два вида:

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности

Так вот, яичный желток содержит именно ЛПВП, а это значит, что холестерин в яйцах полезен для здоровья.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: