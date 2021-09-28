Опята горячего и холодного посола – какой способ выбрать

Грибной сезон в разгаре, поэтому все активно заготавливают свои осенние находки на зиму. Одними из самых распространенных грибов евляются опята. Их удобно помещать в банку при консервировании, закуска из миниатюрных, одинаковых опят точно дополнит праздничный стол.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о двух универсальных способах посола грибов опят.

Опята горячего посола

Ингредиенты:

опята

вода – 1,5 л

лавровый лист – 2-3 шт

листья черной смородины – 6-8 шт

черный перец – 6-10 горошин

душистый перец – 4-5 горошин

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уксусная эссенция – 1,5-2 ст.л

соль – 3-4 ст.л

сахар – 4-6 ст.л

Способ приготовления:

Опята перебрать, промыть, отваривать 1:00. Слить воду, грибы хорошо промыть, проварить в маринаде 30 мин. Поместить в стерилизованные банки до полного остывания. Разлить по банкам и накрыть одеялом до полного остывания.

Опята холодного посола

Ингредиенты:

опята – 5 кг

соль – 200 г

чеснок – 8 – 10 зубчиков

лавровый лист – 5-6 шт

зонтики укропа – 5-6 шт

корни хрена – 2 шт

черный перец горошком – 1 ст.л

листья смородины – 10 шт

листья вишни – 10 шт

Способ приготовления:

Чистые грибы поместить в кастрюлю и залить водой. Вымачивать грибы в воде 3 дня, каждые сутки меняя ее. Выложить опята в стеклянную или эмалированную емкость шарамы. Каждый слой пересыпать солью и переложить специями, нарезанным чесноком и тертым корнем хрена. Накрыть грибы составленной в несколько раз марлей и поставить под пресс. Грибы будут готовы через полтора два месяца.

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