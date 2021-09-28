Опята горячего и холодного посола – какой способ выбрать
Грибной сезон в разгаре, поэтому все активно заготавливают свои осенние находки на зиму. Одними из самых распространенных грибов евляются опята. Их удобно помещать в банку при консервировании, закуска из миниатюрных, одинаковых опят точно дополнит праздничный стол.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет о двух универсальных способах посола грибов опят.
Опята горячего посола
Ингредиенты:
опята
вода – 1,5 л
лавровый лист – 2-3 шт
листья черной смородины – 6-8 шт
черный перец – 6-10 горошин
душистый перец – 4-5 горошин
гвоздика
уксусная эссенция – 1,5-2 ст.л
соль – 3-4 ст.л
сахар – 4-6 ст.л
Способ приготовления:
Опята перебрать, промыть, отваривать 1:00.
Слить воду, грибы хорошо промыть, проварить в маринаде 30 мин.
Поместить в стерилизованные банки до полного остывания. Разлить по банкам и накрыть одеялом до полного остывания.
Опята холодного посола
Ингредиенты:
опята – 5 кг
соль – 200 г
чеснок – 8 – 10 зубчиков
лавровый лист – 5-6 шт
зонтики укропа – 5-6 шт
корни хрена – 2 шт
черный перец горошком – 1 ст.л
листья смородины – 10 шт
листья вишни – 10 шт
Способ приготовления:
Чистые грибы поместить в кастрюлю и залить водой.
Вымачивать грибы в воде 3 дня, каждые сутки меняя ее.
Выложить опята в стеклянную или эмалированную емкость шарамы. Каждый слой пересыпать солью и переложить специями, нарезанным чесноком и тертым корнем хрена.
Накрыть грибы составленной в несколько раз марлей и поставить под пресс. Грибы будут готовы через полтора два месяца.
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