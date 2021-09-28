Опята горячего и холодного посола – какой способ выбрать

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Опята горячего и холодного посола – какой способ выбрать

Грибной сезон в разгаре, поэтому все активно заготавливают свои осенние находки на зиму. Одними из самых распространенных грибов евляются опята. Их удобно помещать в банку при консервировании, закуска из миниатюрных, одинаковых опят точно дополнит праздничный стол.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о двух универсальных способах посола грибов опят.

Листья смородины и гвоздика – ингредиенты для маринада

Опята горячего посола

Ингредиенты:

  • опята

  • вода – 1,5 л

  • лавровый лист – 2-3 шт

  • листья черной смородины – 6-8 шт

  • черный перец – 6-10 горошин

  • душистый перец – 4-5 горошин

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  • гвоздика

  • уксусная эссенция – 1,5-2 ст.л

  • соль – 3-4 ст.л

  • сахар – 4-6 ст.л

Способ приготовления:

  1. Опята перебрать, промыть, отваривать 1:00.

  2. Слить воду, грибы хорошо промыть, проварить в маринаде 30 мин.

  3. Поместить в стерилизованные банки до полного остывания. Разлить по банкам и накрыть одеялом до полного остывания.

Опята холодного посола

Вкусные опята с хреном

Ингредиенты:

  • опята – 5 кг

  • соль – 200 г

  • чеснок – 8 – 10 зубчиков

  • лавровый лист – 5-6 шт

  • зонтики укропа – 5-6 шт

  • корни хрена – 2 шт

  • черный перец горошком – 1 ст.л

  • листья смородины – 10 шт

  • листья вишни – 10 шт

Способ приготовления:

  1. Чистые грибы поместить в кастрюлю и залить водой.

  2. Вымачивать грибы в воде 3 дня, каждые сутки меняя ее.

  3. Выложить опята в стеклянную или эмалированную емкость шарамы. Каждый слой пересыпать солью и переложить специями, нарезанным чесноком и тертым корнем хрена.

  4. Накрыть грибы составленной в несколько раз марлей и поставить под пресс. Грибы будут готовы через полтора два месяца.

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