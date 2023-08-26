Христиане восточного обряда ежегодно отмечают Ореховый Спас (или Третий Спас, Хлебный Спас) 29 августа. Это последний из трех православных праздников. В этот день прихожане идут в церковь помолиться и несут с собой корзины с едой для освящения.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, что можно освящать в храме на Ореховый Спас.

В народе этот днем прозвали Ореховым Спасом потому, что он символизирует окончание теплого лета и наступление холодной осени. Именно в это время созревали лесные орехи. Их можно было заготавливать и освящать в церкви.

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Кроме орехов, в корзину для освящения можно положить фрукты: яблоки и виноград, хлеб и разнообразную выпечку.

Именно на Ореховый Спас было принято святить колодцы и другие источники с питьевой водой. Именно поэтому баночка с чистой водой не будет лишней в корзине. Ее можно дополнить еще и баночкой меда.

Дополнительно с собой можно взять в храм ореховые ветки и листья, а затем производить из них целебные настойки и другие напитки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что можно и нужно кушать на Ореховый Спас.