Ореховый торт "Панчо" к чаю: готовится элементарно
"Панчо" – вкусный торт к чаю с орехами и нежным кремом. Если вам нужно быстро что-нибудь приготовить для гостей, такой десерт будет идеальным вариантом. Тесто очень простое, после выпечки лепешки будут нежными и мягкими.
Идея приготовления орехового торта "Панчо" опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana bil) в Instagram. Для выпечки лепешек подойдет обычный противень.
Ингредиенты для теста:
- масло – 200 г
- мед – 200 г
- сода – 1,5 ч.л.
- яйца – 4 шт.
- сахар – 100 г
- мука (+/- 20 г) – 280 г
Способ приготовления:
1. Масло с медом довести до однородности на водяной бане.
2. Добавить соду и, постоянно помешивая, проварить 1-2 минуты (поднимется пенка). Образовавшуюся пену забрать и отставить масляную массу на охлаждение.
3. Яйца взбить с сахаром до рыхлой массы.
4. Струйкой вливаем медовую смесь; перемешиваем венчиком или лопаткой.
5. Просеять муку.
6. Легко перемешать.
7. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень.
8. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.
9. Охладить, вырезать основание, а остальное разделить на большие кубики (края можно еще использовать для крошки).
Ингредиенты для крема:
- сливочный сыр – 300-400 г
- сливки (от 30%) – 400 г
- сгущенка – 350 г
Способ приготовления:
1. Все хорошо взбить миксером.
2. Отдельно измельчить подсушенные орехи.
3. Чашу, в которой будет торт, застелить пленкой, смазать кремом.
4. Каждый кусочек погрузить в крем и выложить слой, затем крем и посыпать измельченными орехами.
5. Так повторять, пока не закончатся все кусочки (немного крема оставить для украшения).
6. В конце смазать кремом и выложить основание, немного прижать и затянуть пленкой.
7. Поставить в холодильник на ночь.
8. Утром вынуть, смазать оставшимся кремом и присыпать крошкой и измельченными орешками.
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