"Панчо" – вкусный торт к чаю с орехами и нежным кремом. Если вам нужно быстро что-нибудь приготовить для гостей, такой десерт будет идеальным вариантом. Тесто очень простое, после выпечки лепешки будут нежными и мягкими.

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Идея приготовления орехового торта "Панчо" опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana bil) в Instagram. Для выпечки лепешек подойдет обычный противень.

Ингредиенты для теста:

масло – 200 г

мед – 200 г

сода – 1,5 ч.л.

яйца – 4 шт.

сахар – 100 г

мука (+/- 20 г) – 280 г

Способ приготовления:

1. Масло с медом довести до однородности на водяной бане.

2. Добавить соду и, постоянно помешивая, проварить 1-2 минуты (поднимется пенка). Образовавшуюся пену забрать и отставить масляную массу на охлаждение.

3. Яйца взбить с сахаром до рыхлой массы.

4. Струйкой вливаем медовую смесь; перемешиваем венчиком или лопаткой.

5. Просеять муку.

6. Легко перемешать.

7. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень.

8. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

9. Охладить, вырезать основание, а остальное разделить на большие кубики (края можно еще использовать для крошки).

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 300-400 г

сливки (от 30%) – 400 г

сгущенка – 350 г

Способ приготовления:

1. Все хорошо взбить миксером.

2. Отдельно измельчить подсушенные орехи.

3. Чашу, в которой будет торт, застелить пленкой, смазать кремом.

4. Каждый кусочек погрузить в крем и выложить слой, затем крем и посыпать измельченными орехами.

5. Так повторять, пока не закончатся все кусочки (немного крема оставить для украшения).

6. В конце смазать кремом и выложить основание, немного прижать и затянуть пленкой.

7. Поставить в холодильник на ночь.

8. Утром вынуть, смазать оставшимся кремом и присыпать крошкой и измельченными орешками.

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