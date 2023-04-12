Оригинальная творожная паска с маком: как правильно приготовить вкусное угощение

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт паски

Творожная паска – одна из самых простых видов пасхального угощения. Стоит отметить, что такие паски всегда получаются удачными, все что нужно сделать – выбрать вкусный, жирный творог. Для более яркого вкуса можно добавить: шоколад, ягоды, сухофрукты, кокосовую стружку, вишни, сгущенное молоко, соленую карамель. 

Творожная паска

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски с маком, сливочным маслом и соком свеклы. 

Рецепт паски
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Ингредиенты:

  • мак – 40 г
  • кисломолочный творог – 500 г
  • сахарная пудра – 70 г
  • сметана – 100 г
  • ванильный сахар или экстракт
  • сливочное масло – 100 г
  • сок свеклы – 1 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Мак залейте кипятком на 30 минут.

Мак и творожная масса

2. Смешайте творог, сахарную пудру, сметану, ванильный сахар, мягкое сливочное масло и перебейте блендером, чтобы не было комочков. Разделите творог на две равных части. В одну добавьте сок свеклы, а в другую мак, перемешайте. 

Творожная смесь с соком свеклы

3. Форму поставьте в глубокую тарелку, чтобы было куда стекать сыворотке. Форму застелите влажной марлей и выложите на дно розовую часть, а в центр маковую. Сверху покройте розовой и заверните края марли. Сверху поставьте груз и отправьте в холодильник на ночь.

На сколько оставить паску в холодильнике

5. Затем снимите форму, марлю, украсьте шоколадом и подавайте. 

Готовая паска с маком

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