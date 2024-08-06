Оригинальное и простое печенье "Гнезда": если вы хотите поразить детей. Рецепт
Домашнее печенье получается всегда вкуснее, чем то, что было приобретено в магазине. Так происходит потому, что при выборе ингредиентов хозяйки обычно предпочитают более качественные. Помимо этого, домашнее печенье всегда будет приготовлено с любовью, что также оказывает существенное влияние на вкус.
Блоггер Татьяна Титаренко в Instagram рассказала рецепт приготовления домашнего печенья "Гнезда", которым она всегда радует своих родных. Десерт не только получается вкусным, но и выглядит очень интересно.
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Какао – 40 гр
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 80 гр
- Яйцо – 1 шт
Ингредиенты для ганаша
- Сливки 33% – 40 мл
- Темный шоколад – 40-50 гр
- Сливочное масло – 10-15 гр
Дополнительные ингредиенты
- Конфеты в виде яиц или M&Mʼs
Способ приготовления
1.Муку смешать с сахарной пудрой, солью, разрыхлителем и какао.
2. Добавить масло сливочное, перемешать руками и добавить яйцо. Замесить тесто.
3. Разделить на маленькие кусочки (чтобы 1 кусочек влезал в чеснокодку) и положить в холодильник на 1-2 часа.
4. Достать и пропускать через чеснокодку несколько кусочков. Приблизительно по 3 шт на каждое печенье. Лучше выжимать тесто сразу на застеленный пергаментом противень.
5. Чайной ложкой формируем углубление для ганаша.
6. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 мин.
7. Готовим ганаш просто смешивая все ингредиенты на водяной бане.
8. Когда печенье остыло, выкладываем в углубление ганаш и украшаем шоколадными яйцами или конфетами.
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