Домашнее печенье получается всегда вкуснее, чем то, что было приобретено в магазине. Так происходит потому, что при выборе ингредиентов хозяйки обычно предпочитают более качественные. Помимо этого, домашнее печенье всегда будет приготовлено с любовью, что также оказывает существенное влияние на вкус.

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Блоггер Татьяна Титаренко в Instagram рассказала рецепт приготовления домашнего печенья "Гнезда", которым она всегда радует своих родных. Десерт не только получается вкусным, но и выглядит очень интересно.

Ингредиенты для теста

Мука – 200 гр

Сахарная пудра – 100 гр

Какао – 40 гр

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сливочное масло – 80 гр

Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для ганаша

Сливки 33% – 40 мл

Темный шоколад – 40-50 гр

Сливочное масло – 10-15 гр

Дополнительные ингредиенты

Конфеты в виде яиц или M&Mʼs

Способ приготовления

1.Муку смешать с сахарной пудрой, солью, разрыхлителем и какао.

2. Добавить масло сливочное, перемешать руками и добавить яйцо. Замесить тесто.

3. Разделить на маленькие кусочки (чтобы 1 кусочек влезал в чеснокодку) и положить в холодильник на 1-2 часа.

4. Достать и пропускать через чеснокодку несколько кусочков. Приблизительно по 3 шт на каждое печенье. Лучше выжимать тесто сразу на застеленный пергаментом противень.

5. Чайной ложкой формируем углубление для ганаша.

6. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 мин.

7. Готовим ганаш просто смешивая все ингредиенты на водяной бане.

8. Когда печенье остыло, выкладываем в углубление ганаш и украшаем шоколадными яйцами или конфетами.

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