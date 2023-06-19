Сезон клубники в разгаре. Поэтому эту сочную и сладкую ягоду следует активно использовать для приготовления вкусных десертов. Можно добавить ее даже в традиционные блюда – получится новый эффектный вкус.

Идея приготовления клубничного тирамису опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Печенье для классического тирамису нужно погрузить в клубничное пюре.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 1 упаковка (200 г)

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сыр маскарпоне – 1 упаковка (250 г)

сливки 33% – 250 мл (или 200)

клубника – 450 г

сахарная пудра – 100 г

сахар – 2 ст.л.

ля украшения: клубника, фисташки (10-15 шт), мята 1 веточка, цветки из клубничного куста

Способ приготовления:

1. Клубнику моем, чистим и 400 г перебиваем в блендере вместе с сахаром. Для украшения оставляем 50 грамм.

2. Сливки взбиваем до консистенции крема.

3. Добавляем маскарпоне и сахарную пудру и взбиваем.

4. Печенье савоярди погружаем в клубничное пюре.

5. Выкладываем в форму одним слоем.

6. Сверху поливаем немного клубничным пюре.

7. Покрываем половиной сливочного крема.

8. Повторяем в такой последовательности: савоярди в пюре, поливаем пюре, сливочный крем.

9. Ставим в холодильник на несколько часов.

10. Достаем и украшаем клубникой, измельченными фисташками, мятой и цветками из куста клубники.

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