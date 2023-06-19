Оригинальное клубничное тирамису: как приготовить вкусный сезонный десерт
Сезон клубники в разгаре. Поэтому эту сочную и сладкую ягоду следует активно использовать для приготовления вкусных десертов. Можно добавить ее даже в традиционные блюда – получится новый эффектный вкус.
Идея приготовления клубничного тирамису опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Печенье для классического тирамису нужно погрузить в клубничное пюре.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 1 упаковка (200 г)
- сыр маскарпоне – 1 упаковка (250 г)
- сливки 33% – 250 мл (или 200)
- клубника – 450 г
- сахарная пудра – 100 г
- сахар – 2 ст.л.
- ля украшения: клубника, фисташки (10-15 шт), мята 1 веточка, цветки из клубничного куста
Способ приготовления:
1. Клубнику моем, чистим и 400 г перебиваем в блендере вместе с сахаром. Для украшения оставляем 50 грамм.
2. Сливки взбиваем до консистенции крема.
3. Добавляем маскарпоне и сахарную пудру и взбиваем.
4. Печенье савоярди погружаем в клубничное пюре.
5. Выкладываем в форму одним слоем.
6. Сверху поливаем немного клубничным пюре.
7. Покрываем половиной сливочного крема.
8. Повторяем в такой последовательности: савоярди в пюре, поливаем пюре, сливочный крем.
9. Ставим в холодильник на несколько часов.
10. Достаем и украшаем клубникой, измельченными фисташками, мятой и цветками из куста клубники.
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