Еще в апреле 2022 года популярный бородинский хлеб был переименован на "Азовский", в честь защитников Мариуполя. У такой выпечки всегда было много поклонников, а известные шеф-повара даже используют такой хлеб для приготовления новых необычных кулинарных шедевров. Именно так появилось оригинальное мороженое из "Азовского" хлеба.

Идеей приготовления мороженого из "Азовского" хлеба поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Десерт обладает очень насыщенным мягким вкусом.

Ингредиенты:

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170 мл молока

125 г азовского хлеба

25 г сливочного масла

6 желтков

90 г сахара+30 г воды

250 г сливок 30-35%

соль и ванильный сахар по желанию

Способ приготовления:

1. Хлеб измельчить блендером с кусочком сливочного масла.

2. Прогреть немного, посолить и поджарить на сковороде, чтобы аромат сделать еще ярче.

3. В сотейник налить молоко, положить туда измельченный хлеб и медленно доводить до кипения.

4. Снять с огня, дать немного остыть и другой насадкой блендера сделать смесь максимально однородной.

5. Отдельно взбить желтки миксером, а сахар с водой довести до кипения и немного проварить до состояния сиропа.

6. Когда желтки уже пенные, продолжить их взбивать и тоненькой струйкой влить сразу снятый с плиты еще кипящий сироп. Его нужно лить на промежуток между венчиком и чашкой, прямо на желтки. Продолжить взбивать их до охлаждения 7-9 минут.

7. Смешать венчиком хлебную и желточную массу, а затем в несколько приемов ввести в мягкую пену сливки.

8. Выложить смесь в емкость и поставить в морозилку на 7-8 часов.

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