Оригинальное мороженое из "Азовского" хлеба: идеей поделился известный шеф-повар
Еще в апреле 2022 года популярный бородинский хлеб был переименован на "Азовский", в честь защитников Мариуполя. У такой выпечки всегда было много поклонников, а известные шеф-повара даже используют такой хлеб для приготовления новых необычных кулинарных шедевров. Именно так появилось оригинальное мороженое из "Азовского" хлеба.
Идеей приготовления мороженого из "Азовского" хлеба поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Десерт обладает очень насыщенным мягким вкусом.
Ингредиенты:
- 170 мл молока
- 125 г азовского хлеба
- 25 г сливочного масла
- 6 желтков
- 90 г сахара+30 г воды
- 250 г сливок 30-35%
- соль и ванильный сахар по желанию
Способ приготовления:
1. Хлеб измельчить блендером с кусочком сливочного масла.
2. Прогреть немного, посолить и поджарить на сковороде, чтобы аромат сделать еще ярче.
3. В сотейник налить молоко, положить туда измельченный хлеб и медленно доводить до кипения.
4. Снять с огня, дать немного остыть и другой насадкой блендера сделать смесь максимально однородной.
5. Отдельно взбить желтки миксером, а сахар с водой довести до кипения и немного проварить до состояния сиропа.
6. Когда желтки уже пенные, продолжить их взбивать и тоненькой струйкой влить сразу снятый с плиты еще кипящий сироп. Его нужно лить на промежуток между венчиком и чашкой, прямо на желтки. Продолжить взбивать их до охлаждения 7-9 минут.
7. Смешать венчиком хлебную и желточную массу, а затем в несколько приемов ввести в мягкую пену сливки.
8. Выложить смесь в емкость и поставить в морозилку на 7-8 часов.
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