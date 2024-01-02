Оригинальный шоколадный тирамису: приготовьте такой десерт на праздники
Тирамису – это идеальный десерт к чаю на праздники. Будет очень вкусно, если вы сделаете не обычный крем, а шоколадный. Внешне блюдо будет очень эстетичным, а самое главное, что не нужно добавлять сырых яиц.
Рецепт приготовления шоколадного тирамису опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской (ev.malinevska) в Instagram. Десерт будет максимально безопасным.
Ингредиенты (все молочные продукты должны быть холодными):
- 250 г маскарпоне
- 100 г классического крем-сыра (или 350 маскарпоне)
- 150-200 г печенья савоярди (в зависимости от формы для тирамису)
- 150 мл сливок 15% жирности
- 100 мл сваренного кофе
- 50 мл рома
- 2-3 ст. л. сахарной пудры
- 2 ст. л. какао-порошка
- джем из вишни/клюквы по желанию
- какао для декора
Способ приготовления:
1. Приготовить кофе.
2. Добавляем ром и даем постоять.
3. В емкости смешать маскарпоне, сыр, сахарную пудру и сливки.
4. Взбиваем массу блендером до однородности. Добавляем какао и продолжаем взбивать. Должен получиться плотный по текстуре крем.
5. Печенье погружаем в кофе на несколько секунд. Выкладываем в форму для будущего тирамису.
6. Размещаем печенье по периметру, если у вас квадратная форма.
7. На печенье выкладываем полпорции крема.
8. Далее выкладываем джем и повторяем слои.
9. Посыпаем сверху какао и отправляем на ночь в холодильник.
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