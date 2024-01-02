Тирамису – это идеальный десерт к чаю на праздники. Будет очень вкусно, если вы сделаете не обычный крем, а шоколадный. Внешне блюдо будет очень эстетичным, а самое главное, что не нужно добавлять сырых яиц.

Рецепт приготовления шоколадного тирамису опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской (ev.malinevska) в Instagram. Десерт будет максимально безопасным.

Ингредиенты (все молочные продукты должны быть холодными):

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250 г маскарпоне

100 г классического крем-сыра (или 350 маскарпоне)

150-200 г печенья савоярди (в зависимости от формы для тирамису)

150 мл сливок 15% жирности

100 мл сваренного кофе

50 мл рома

2-3 ст. л. сахарной пудры

2 ст. л. какао-порошка

джем из вишни/клюквы по желанию

какао для декора

Способ приготовления:

1. Приготовить кофе.

2. Добавляем ром и даем постоять.

3. В емкости смешать маскарпоне, сыр, сахарную пудру и сливки.

4. Взбиваем массу блендером до однородности. Добавляем какао и продолжаем взбивать. Должен получиться плотный по текстуре крем.

5. Печенье погружаем в кофе на несколько секунд. Выкладываем в форму для будущего тирамису.

6. Размещаем печенье по периметру, если у вас квадратная форма.

7. На печенье выкладываем полпорции крема.

8. Далее выкладываем джем и повторяем слои.

9. Посыпаем сверху какао и отправляем на ночь в холодильник.

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