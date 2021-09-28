Оригинальные блюда из свеклы: чипсы, тушеная и в напитках

Люди делятся на два типа: те, кто обожает свеклу и те, кто по каким-то причинам ненавидит ее. И хоть она имеет довольно необычный вкус и аромат, ввести свеклу в свой рацион все же стоит, ведь из нее можно приготовить очень вкусные закуски, салаты или рагу. Тем более, свекольный сезон сейчас находится в своей активной фазе и нужно использовать этот овощ по максимуму.

Редакция FoodOboz подготовила подборку оригинальных блюд из свеклы, которые стоит приготовить.

Свекольные чипсы

Ингредиенты:

Свекла – 5 шт

Растительное масло – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать свеклу в форме чипсов. Промыть под проточной водой и высушить. Перевести чипсы на противень. Отправить запекаться в духовку на 20 минут при температуре 165 градусов. Перевернуть чипсы другой стороной и выпекать еще 20 минут.

Польская тушеная свекла

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Ингредиенты:

Отварная свекла – 1 кг

Мука – 1,5 ст. л

Свиной смалец – 2 ст. л

Сахар – 1 ст. л

Лимонный сок – 2 ст. л

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу почистить и натереть на крупной терке. Поместить в казанок или кастрюлю и залить водой. Отправить на огонь и тушить до мягкости. На сковороде на среднем огне разогреть жир и добавить в него муку. Хорошо перемешать. Томить массу до тех пор, пока не появится легкий ореховый аромат. Отправить зажарку к свекле, добавить соль, перец, и лимонный сок. Добавить еще 100 мл воды и тушить на слабом огне около 5 минут.

Лучше подавать со свининой или гусем.

Свекольный морс

Ингредиенты:

Свекла – 200 г

Сахар – 100 г

Вода – 1 л

Сок одного лимона

Способ приготовления:

Свеклу помыть и почистить. Натереть на крупной терке. Выжать сок. Залить отжатую натертую свеклу горячей водой. Довести до кипения на среднем огне, а затем поварить еще 10-20 минут. Добавить сок лимона, сахар и отжатый свекольный сок. Довести до кипения. Охладить и процедить морс. Подавать со льдом.

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