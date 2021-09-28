Оригинальные блюда из свеклы: чипсы, тушеная и в напитках
Люди делятся на два типа: те, кто обожает свеклу и те, кто по каким-то причинам ненавидит ее. И хоть она имеет довольно необычный вкус и аромат, ввести свеклу в свой рацион все же стоит, ведь из нее можно приготовить очень вкусные закуски, салаты или рагу. Тем более, свекольный сезон сейчас находится в своей активной фазе и нужно использовать этот овощ по максимуму.
Редакция FoodOboz подготовила подборку оригинальных блюд из свеклы, которые стоит приготовить.
Свекольные чипсы
Ингредиенты:
Свекла – 5 шт
Растительное масло – по вкусу
Специи – по вкусу
Способ приготовления:
Нарезать свеклу в форме чипсов. Промыть под проточной водой и высушить.
Перевести чипсы на противень. Отправить запекаться в духовку на 20 минут при температуре 165 градусов.
Перевернуть чипсы другой стороной и выпекать еще 20 минут.
Польская тушеная свекла
Ингредиенты:
Отварная свекла – 1 кг
Мука – 1,5 ст. л
Свиной смалец – 2 ст. л
Сахар – 1 ст. л
Лимонный сок – 2 ст. л
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Свеклу почистить и натереть на крупной терке. Поместить в казанок или кастрюлю и залить водой. Отправить на огонь и тушить до мягкости.
На сковороде на среднем огне разогреть жир и добавить в него муку. Хорошо перемешать. Томить массу до тех пор, пока не появится легкий ореховый аромат.
Отправить зажарку к свекле, добавить соль, перец, и лимонный сок. Добавить еще 100 мл воды и тушить на слабом огне около 5 минут.
Лучше подавать со свининой или гусем.
Свекольный морс
Ингредиенты:
Свекла – 200 г
Сахар – 100 г
Вода – 1 л
Сок одного лимона
Способ приготовления:
Свеклу помыть и почистить. Натереть на крупной терке. Выжать сок.
Залить отжатую натертую свеклу горячей водой. Довести до кипения на среднем огне, а затем поварить еще 10-20 минут.
Добавить сок лимона, сахар и отжатый свекольный сок. Довести до кипения.
Охладить и процедить морс. Подавать со льдом.
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