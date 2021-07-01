Оригинальные рецепты борща: идеи от известного ресторатора

Украинский борщ можно готовить с вяленой рыбой или с копченой грушей. Летом борщ может быть молодым или зеленым.

Об этом в авторской программе Вадима Колодийчука "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал ресторатор Дмитрий Борисов. "На хорошем бульоне – хотите на курином, хотите на говяжьем. Я люблю на свином бульоне", – добавил он.

Отвечая на вопрос, что такое правильный украинский борщ, ресторатор заявил: "Это тот, который вы сделаете вкусным. Как минимум, из базовых ингредиентов. Это картофель, капуста, свекла".

Он рассказал, что летом, когда появилось много молодых овощей и зелени, их можно использовать для борща, и тогда это блюдо можно будет назвать "молодым" или "зеленым" борщом – "может быть молодой борщ из молодых овощей с молодой капустой, может быть зеленый борщ".

Борисов рассказал о дополнительных ингредиентах борща, которые не считаются классическими. В частности, на Херсонщине делают борщ с вяленой рыбой. "Вяленая рыба придает азиатский привкус – все азиатские супы делают на концентрированных рыбных бульонах", – отметил он. "Мы делаем борщ с копченой грушей и немножечко пропариваем в печи. Это очень вкусно", – добавил ресторатор.

Он заявил, что все попытки соседних стран воспроизвести украинский борщ заканчиваются неудачей. "Наши соседи пытаются отжать у нас это блюдо. Там он может быть неправильный. Например, то, что поляки называют борщом – редкая водичка без ничего внутри. Это не борщ. О других соседях я вообще не буду говорить", – подчеркнул Борисов.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее нутрициолог Наталья Дубовик заявила, что украинский борщ – "неправильное" блюдо с точки зрения содержания в нем жиров, белков и углеводов.

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