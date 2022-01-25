Оригинальные салаты из капусты, которые стоит приготовить

Капуста – очень полезный и простой в приготовлении овощ. Существует очень много видов этого продукта, среди которых каждый точно найдет себе по вкусу. Стоит отметить, что из белокочанной капусты, например, можно приготовить много блюд, среди которых голубцы, борщ, салаты, квашеная капуста. Из цветной – запеканки и даже стейк. Из кале и пекинской получатся отличные салаты, брокколи можно отварить и есть из соусами.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самые простые рецепты салатов из капусты, которые вы приготовите всего за 10 минут.

1. Салат из краснокочанной капусты по рецепту Сергея Джуренко

Ингредиенты:

Краснокочанная капуста – 1 головка

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Лук красный сладкий – 1 шт.

Петрушка – 2-3 веточки

Майонез или растительное масло – 2-4 ст. л.

Соль, сахар, перец черный молотый – по вкусу

Уксус винный – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте капусту и оторвите верхние листья.

2. Очень мелко ее нарежьте.

3. Петрушку помойте и измельчите.

4. Лук порежьте колечки и замаринуйте в винном уксусе.

5. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте специи, маринованный лук и заправьте майонезом или маслом.

2. Теплый салат с брюссельской капустой и айвой по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

брюссельская капуста – 150 г

айва – 2 шт.

сливочное масло – 20 г

брынза или фета – 50 г

лук репчатый – 1 шт.

лимонный сок – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Айву почистите и порежьте небольшими дольками.

2. Переложите ее в сотейник вместе со сливочным маслом, добавьте соль, залейте водой и варите до готовности.

3. Капусту помойте и очистите от верхних листов, разрежьте каждую пополам.

4. Лук порежьте крупными кусками.

5. Переложите капусту в форму для запекания, сверху лук и готовую айву.

6. Полейте сверху оливковым маслом, посолите, поперчите и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

Готовые овощи лучше горячими, перед подачей сбрызните их лимонным соком и покрошите сыр.

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