Оригинальные сезонные ньоки из тыквы: готовятся проще вареников
Пока сезон тыквы в разгаре – из нее можно сделать очень полезные и простые ньоки. По схожей технологии готовятся обычные вареники. Но ньоки гораздо проще, ведь тесто нужно просто нарезать ножом и отварить – ничего раскатывать не придется.
Идея приготовления сытных тыквенных ньоков с сыром опубликована на странице фудблогера с ником aleksa_litvish в Instagram. По вкусу изделия имеют приятный сладковатый оттенок.
Ингредиенты:
- тыква – 500-600 грамм (порезать на куски, очистить от семян, но оставить кожу)
- яйцо – 1 шт.
- рекота – 100 грамм
- мука (можно из твердых сортов) 300 грамм
- пармезан 3 ст.л. – 30 грамм
- соль/ перец – по вкусу
- сливочное масло – 25 г на одну порцию
- шалфей для аромата – по желанию
Способ приготовления:
1. Тыкву запечь при температуре 190 градусов до мягкости (30-40 минут). Легко снять шкурку. Готовой очищенной тыкве требуется 300 грамм. Можно и отварить, но в духовке овощ становится очень карамельным.
2. Взбить блендером тыкву в пюре.
3. Добавить яйцо, рикотту, пармезан, специи и муку.
4. Замешать тесто так, чтобы поймать тот же момент: пластичное тесто, очень мягкое, и не прилипает к рукам. Тыква сама по себе может быть с разным содержанием воды, поэтому консистенцию теста регулируйте мукой.
5. Поверхность щедро обсыпать мукой. Разделить тесто на 2-4 колбаски. Нарезать ножом на медальоны – снова присыпать мукой.
6. Вскипятить много воды, посолить.
7. Положить ньоки в кипящую воду. Один раз перемешать ложкой. Если небольшая кастрюля, варите несколькими порциями, они должны свободно плавать в воде.
8. После того, как изделия поднялись наверх, варить около 8 минут.
9. Растопить сливочное масло в сковороде, прогреть в нем несколько листьев шалфея, выложить порцию ньоков и 1-2 минуты, прогреть все вместе.
10. Сверху можно натереть пармезан.
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