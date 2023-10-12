Пока сезон тыквы в разгаре – из нее можно сделать очень полезные и простые ньоки. По схожей технологии готовятся обычные вареники. Но ньоки гораздо проще, ведь тесто нужно просто нарезать ножом и отварить – ничего раскатывать не придется.

Идея приготовления сытных тыквенных ньоков с сыром опубликована на странице фудблогера с ником aleksa_litvish в Instagram. По вкусу изделия имеют приятный сладковатый оттенок.

Ингредиенты:

тыква – 500-600 грамм (порезать на куски, очистить от семян, но оставить кожу)

Видео дня

яйцо – 1 шт.

рекота – 100 грамм

мука (можно из твердых сортов) 300 грамм

пармезан 3 ст.л. – 30 грамм

соль/ перец – по вкусу

сливочное масло – 25 г на одну порцию

шалфей для аромата – по желанию

Способ приготовления:

1. Тыкву запечь при температуре 190 градусов до мягкости (30-40 минут). Легко снять шкурку. Готовой очищенной тыкве требуется 300 грамм. Можно и отварить, но в духовке овощ становится очень карамельным.

2. Взбить блендером тыкву в пюре.

3. Добавить яйцо, рикотту, пармезан, специи и муку.

4. Замешать тесто так, чтобы поймать тот же момент: пластичное тесто, очень мягкое, и не прилипает к рукам. Тыква сама по себе может быть с разным содержанием воды, поэтому консистенцию теста регулируйте мукой.

5. Поверхность щедро обсыпать мукой. Разделить тесто на 2-4 колбаски. Нарезать ножом на медальоны – снова присыпать мукой.

6. Вскипятить много воды, посолить.

7. Положить ньоки в кипящую воду. Один раз перемешать ложкой. Если небольшая кастрюля, варите несколькими порциями, они должны свободно плавать в воде.

8. После того, как изделия поднялись наверх, варить около 8 минут.

9. Растопить сливочное масло в сковороде, прогреть в нем несколько листьев шалфея, выложить порцию ньоков и 1-2 минуты, прогреть все вместе.

10. Сверху можно натереть пармезан.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: