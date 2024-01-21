Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
285
Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут

Омлет можно сделать очень питательным и изысканным. Для этого добавьте в блюдо креветки. Получится еще и очень сытно.

Идея приготовления сытного омлета с креветками опубликована на странице Так вкусно в Telegram. Жарится блюдо максимально быстро.

Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут

1. Креветки со специями и чесноком немного прожарить на сковороде

2. В миску выбить яйцо.

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Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут

3. Добавить немного сливок.

4. Все сбить.

Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут

5. Вылить в креветки.

6. Жарить, пока омлет не схватится.

Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут

7. Выложить кусочки сыра.

8. Завернуть омлет.

Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут

9. Подавать со свежим салатом.

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