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Оригинальный омлет с креветками для сытного завтрака: готовится несколько минут
Омлет можно сделать очень питательным и изысканным. Для этого добавьте в блюдо креветки. Получится еще и очень сытно.
Идея приготовления сытного омлета с креветками опубликована на странице Так вкусно в Telegram. Жарится блюдо максимально быстро.
1. Креветки со специями и чесноком немного прожарить на сковороде
2. В миску выбить яйцо.
3. Добавить немного сливок.
4. Все сбить.
5. Вылить в креветки.
6. Жарить, пока омлет не схватится.
7. Выложить кусочки сыра.
8. Завернуть омлет.
9. Подавать со свежим салатом.
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