Омлет можно сделать очень питательным и изысканным. Для этого добавьте в блюдо креветки. Получится еще и очень сытно.

Идея приготовления сытного омлета с креветками опубликована на странице Так вкусно в Telegram. Жарится блюдо максимально быстро.

1. Креветки со специями и чесноком немного прожарить на сковороде

2. В миску выбить яйцо.

Видео дня

3. Добавить немного сливок.

4. Все сбить.

5. Вылить в креветки.

6. Жарить, пока омлет не схватится.

7. Выложить кусочки сыра.

8. Завернуть омлет.

9. Подавать со свежим салатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: