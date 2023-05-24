Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут

Чтобы быстро приготовить вкусный и питательный завтрак можно использовать хумус. Это известная закуска из нута, которую уже в готовом виде можно приобрести в любом магазине. Она очень питательная и отлично сочетается со многими компонентами. Нужно будет только все завернуть в лаваш.

Идея приготовления элементарного завтрака в лаваше с хумусом опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Ни один компонент не нуждается в термической обработке.

Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут

Ингредиенты:

  • лаваш
  • хумус
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  • сыр
  • тунеть
  • зелень салата

Способ приготовления:

Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут

1. Сыр натереть или нарезать кусочками.

2. Лаваш смазать хумусом.

Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут

3. Выложить листья салата.

Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут

4. Сверху тунец и сыр.

5. Все завернуть и подавать.

Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут

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