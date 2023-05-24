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Оригинальный завтрак с хумусом: готовится за несколько минут
Чтобы быстро приготовить вкусный и питательный завтрак можно использовать хумус. Это известная закуска из нута, которую уже в готовом виде можно приобрести в любом магазине. Она очень питательная и отлично сочетается со многими компонентами. Нужно будет только все завернуть в лаваш.
Идея приготовления элементарного завтрака в лаваше с хумусом опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Ни один компонент не нуждается в термической обработке.
Ингредиенты:
- лаваш
- хумус
- сыр
- тунеть
- зелень салата
Способ приготовления:
1. Сыр натереть или нарезать кусочками.
2. Лаваш смазать хумусом.
3. Выложить листья салата.
4. Сверху тунец и сыр.
5. Все завернуть и подавать.
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